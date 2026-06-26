Insiden yang tidak dapat diterima... Bintang Tunisia memicu kemarahan Koman

Pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia di Grup 6 antara Belanda dan Tunisia sempat dihentikan sejenak akibat insiden yang dianggap tidak dapat diterima, sehingga siaran pertandingan oleh BBC (British Broadcasting Corporation) pun dihentikan.

Timnas Belanda berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Tunisia yang sudah tersingkir dari turnamen, sehingga Oranje memuncaki Grup 6 dengan raihan tujuh poin dari sembilan poin yang tersedia.

Timnas Belanda membuka skor melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh pemain Elias Al-Sakhiri ke gawangnya sendiri pada tiga menit pertama, dan ketika Brian Proby menambah gol kedua hanya empat menit kemudian, skor telak tampak sudah di depan mata.

Namun, keadaan tidak sepenuhnya berjalan seperti itu, karena Hazem Al-Mestouri mencetak gol kedua Tunisia di turnamen ini pada menit ke-54.

Pemain baru Tottenham, Jan-Paul van Hekke, mengembalikan keunggulan dua gol bagi tim asuhan Ronald Koeman, memastikan kemenangan dengan skor 3-1.

Pertandingan ini menyaksikan kejadian langka sebelum dimulainya babak kedua, di mana hanya 10 pemain dari timnas Tunisia yang masuk ke lapangan untuk tendangan awal, di tengah absennya Al-Sakhiri yang mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri.

Wasit Katia Itzel García, yang memimpin pertandingan pertamanya di Piala Dunia, menyadari kekurangan jumlah pemain tersebut saat tim Afrika itu bersiap untuk memulai permainan, dan segera meniup peluitnya untuk menghentikan prosesi.

Wasit tersebut kemudian terpaksa menjelaskan kepada beberapa pemain yang tampak kebingungan bahwa Al-Sakhiri belum muncul di lapangan.

Butuh waktu kurang dari dua puluh detik sejak saat itu hingga Al-Sakhiri berhasil masuk ke lapangan sambil berlari dari terowongan, di tengah sorakan cemoohan yang terdengar dari penonton yang hadir di Kota Kansas City.

Steve Wilson, komentator utama pertandingan melalui jaringan BBC Inggris, mengatakan: “Pemain Tunisia di belakang berusaha dengan putus asa untuk menarik perhatian wasit bahwa mereka hanya memiliki sepuluh pemain di lapangan. Faktanya, mereka masih hanya memiliki sepuluh pemain di sana. Mereka kekurangan satu pemain.”

Komentator pendamping Stephen Warnock pun bertanya, “Bagaimana bisa?”

Mantan bek Liverpool dan timnas Inggris, Stephen Warnock, melanjutkan penjelasannya, “Ini sungguh tak terbayangkan. Kamu tahu waktu terus berjalan dan kamu harus segera keluar lapangan. Ronald Koeman sangat marah, dan dia memang berhak marah. Dia berkata: Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak bisa diterima.”