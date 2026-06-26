Inilah waktu dan jam berapa tim nasional Belanda akan bertanding melawan Maroko di Piala Dunia

Tim nasional Belanda memastikan diri sebagai juara Grup F pada Jumat pagi. Hal ini berarti tim asuhan pelatih kepala Ronald Koeman akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar.

Maroko telah memastikan diri sebagai runner-up di Grup C sehari sebelumnya. Dengan demikian, sudah jelas bahwa mereka akan menghadapi juara Grup F dan kemungkinan besar Oranje akan menjadi lawan berikutnya bagi Singa Atlas.

Tim Oranje kini secara pasti berada di atas Jepang dan Swedia, dan akan menghadapi Maroko pada Selasa, 30 Juni pukul 03.00 (waktu Belanda) di Monterrey, Meksiko.

Dari sudut pandang pemirsa televisi Belanda, tampaknya kurang menguntungkan bahwa Oranje menjadi juara grup. Posisi kedua akan menghasilkan pertandingan melawan Brasil pada 29 Juni pukul 19.00, waktu yang jauh lebih menguntungkan.

Pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko akan bertanding di babak 16 besar melawan Afrika Selatan atau Kanada, yang juga menjadi tuan rumah Piala Dunia. Di perempat final, pemenang pertandingan tersebut kemungkinan besar akan berhadapan dengan salah satu negara terkuat: Prancis atau Jerman.

Bagaimanapun juga, pertandingan Belanda melawan Maroko akan menjadi laga istimewa bagi sejumlah pemain. Misalnya, pemain internasional Maroko Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, dan Anass Salah-Eddine lahir di Belanda, sementara Ismael Saibari yang lahir di Spanyol juga telah bermain sepak bola di sana selama bertahun-tahun.

Menurut mantan pemain timnas Oranje, Ibrahim Afellay, Belanda adalah favorit melawan Maroko, yang menurut analis tersebut tidak terlalu mengesankan saat melawan Haiti. “Kamu tidak boleh kehilangan bola seperti itu saat melawan tim-tim yang lebih baik, dan Belanda benar-benar memiliki tim yang sangat bagus,” katanya, antara lain.



