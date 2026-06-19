Inilah alasan khusus mengapa Mazraoui bermain dengan kepala gundul di Piala Dunia

Penampilan Noussair Mazraoui menarik perhatian selama Piala Dunia. Mantan pemain Ajax ini tampil di turnamen tersebut dengan kepala yang dicukur habis. Alasannya? Segala sesuatu mengindikasikan bahwa bek tersebut baru-baru ini kembali menjalani transplantasi rambut.

Dalam rekaman video terlihat jelas adanya kemerahan ringan pada kulit kepalanya. Hal ini merupakan gejala yang sering terlihat pada orang yang baru saja menjalani transplantasi rambut.

Dalam prosedur transplantasi rambut, kepala biasanya dicukur habis. Selanjutnya, folikel rambut diambil dari area donor dan ditanam kembali di bagian-bagian yang rambutnya menipis atau rontok.

Perawatan semacam ini tidak memberikan hasil instan. Rambut yang ditransplantasikan bahkan sering rontok pada minggu-minggu pertama, sebelum pertumbuhan rambut baru mulai berangsur-angsur muncul. Para spesialis biasanya memperkirakan periode sembilan hingga dua belas bulan sebelum hasil akhir yang sesungguhnya terlihat.

Mazraoui sebelumnya pernah menjalani transplantasi rambut. Pada Mei 2021, saat masih bermain untuk Ajax, ia menjalani perawatan FUE di Amsterdam Hair Institute untuk mengatasi garis rambut yang mulai surut.

Menurut informasi yang tersedia, Mazraoui juga menjalani perawatan pemeliharaan pada awal 2025, yang dikombinasikan dengan sesi PRP. Kini tampaknya sang bek telah menjalani prosedur tersebut lagi, yang mungkin menjelaskan penampilannya yang botak selama Piala Dunia.

Mazraoui memiliki posisi reguler sebagai bek kiri di timnas Maroko dan juga turun sebagai starter di posisi tersebut pada pertandingan grup kedua melawan Skotlandia.

Mazraoui juga masuk dalam susunan pemain inti pada pertandingan pembuka Maroko di Piala Dunia. Bek kiri ini bermain selama delapan puluh menit dalam laga melawan Brasil, di mana Maroko berhasil meraih satu poin dari pertandingan tersebut. Berkat tendangan lob indah dari Ismael Saibari, tim Afrika ini sempat memimpin, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan menjadi 1-1.