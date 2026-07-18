Iniesta "terkejut" dengan keputusan De La Fuente... dan memperingatkan tentang "jebakan" Messi

Andrés Iniesta, juara final Piala Dunia 2010, mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam atas dicoretnya Pedri dari susunan pemain inti tim nasional Spanyol dalam dua pertandingan terakhir, sekaligus memperingatkan "La Roja" agar tidak hanya fokus pada Messi saja dalam final Piala Dunia yang akan digelar besok malam, Minggu, melawan Argentina.

Dalam wawancara dengan program “El Larguero” di stasiun radio “Cadena SER”, Iniesta mengatakan, “Saya terkejut dengan hal ini mengingat penghargaan saya terhadap Pedri dan posisinya sebagai pemain,” sambil menyinggung bahwa pemain Barcelona tersebut duduk di bangku cadangan pada babak perempat final melawan Belgia dan semifinal melawan Prancis.

Iniesta, yang saat ini melatih klub Dubai United, mengaitkan keputusan tersebut dengan sifat turnamen yang singkat, sambil menjelaskan: "Apa yang dirasakan pelatih pada setiap saat, lawan yang dihadapi, dan level rekan-rekan setim, semuanya merupakan hal yang sangat penting," sambil menegaskan bahwa "Pedri bisa bermain di posisi mana pun yang dia inginkan, tetapi yang terpenting adalah pelatih memiliki banyak pilihan."

Mengenai perbedaan performa Pedri saat membela Spanyol dan Barcelona, Iniesta mengatakan: “Jelas keduanya tidak bermain dengan cara yang sama; karena keduanya adalah tim yang berbeda. Saya juga mendengar komentar-komentar tersebut, tetapi pada akhirnya, itulah kenyataannya.”

Mengenai laga melawan Argentina, juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan itu memperingatkan Spanyol agar tidak terjebak dalam fokus hanya pada Messi saja, dengan mengatakan: “Spanyol tidak boleh fokus pada satu pemain saja. Seberapa pun Anda memikirkan Leo, dia bisa menimbulkan masalah bagi Anda dalam sekejap. Spanyol harus tetap setia pada apa yang telah mereka raih, pada jati diri mereka.”

Ia menambahkan: “Jika mereka berhasil melakukannya, meski menghadapi lawan yang sangat tangguh, merekalah yang akan sepenuhnya mengendalikan pertandingan,” sambil memuji generasi Spanyol saat ini: “Saya duduk menonton tim ini dan menikmati penampilan mereka. Mereka memiliki bakat luar biasa, ini adalah generasi yang sangat istimewa.”

Iniesta juga tidak segan-segan memuji Messi, dengan mengatakan: “Leo mampu melakukan segalanya. Dia telah menjadi penentu sepanjang Piala Dunia ini, dan rekan-rekannya mendukungnya sepenuhnya. Yang membuat perbedaan adalah apa yang terjadi di lapangan, dan Messi tak terbantahkan dalam hal itu.”

Iniesta menegaskan bahwa “segala sesuatu tercapai melalui kerja sama tim, meskipun bakat individu memiliki kemampuan untuk menjadi penentu,” merujuk pada pentingnya keseimbangan antara kerja sama tim dan kemampuan individu dalam pertandingan-pertandingan krusial.