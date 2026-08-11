"Ini sepak bola, bukan PlayStation": UEFA umumkan langkah revolusioner soal VAR

Otoritas sepak bola Eropa "UEFA" tampaknya memutuskan untuk berusaha mengakhiri kontroversi yang terus menyertai teknologi asisten wasit video "VAR" sejak kemunculannya, setelah mengungkap proyek baru yang bertujuan memperjelas situasi-situasi yang memerlukan intervensi teknologi tersebut, serta situasi-situasi yang keputusannya harus tetap berada di tangan wasit lapangan.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Marca, UEFA mengumumkan sebuah platform baru bernama "Clear Line", dalam sebuah langkah yang disebutnya sebagai proyek yang belum pernah ada sebelumnya untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan teknologi video, dan membuka mekanisme pengambilan keputusan wasit di hadapan para pemain, pelatih, jurnalis, dan suporter.

Proyek ini muncul setelah sekitar 8 tahun teknologi video masuk ke sepak bola Eropa, di mana selama periode itu banyak pertandingan menyaksikan kontroversi luas seputar waktu intervensi wasit video, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi teknologi tersebut.

150 kasus mengungkap rahasia "VAR"

UEFA menjelaskan bahwa platform "Clear Line" mencakup lebih dari 150 kasus nyata, yang dipilih dari berbagai kasus yang disaksikan sepak bola selama hampir satu dekade penggunaan teknologi video.

Kasus-kasus ini diubah menjadi klip penjelasan yang menguraikan secara rinci bagaimana menanganinya, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada semua orang mengenai kriteria yang mengatur intervensi "VAR".

Proyek ini bertumpu pada empat kasus utama yang boleh diintervensi teknologi video sesuai protokol, yaitu gol dan situasi yang mendahuluinya, insiden di area penalti yang mungkin memerlukan pemberian tendangan penalti, kasus kartu merah langsung, di samping kasus kesalahan dalam menentukan identitas pemain.

Melalui contoh-contoh ini, UEFA bertujuan memperjelas perbedaan antara "kesalahan yang jelas dan nyata", yang memerlukan intervensi teknologi video, dengan keputusan-keputusan yang bersifat penilaian yang berada dalam wewenang wasit lapangan dan tidak seharusnya diubah hanya karena ada ruang untuk diperdebatkan.

"Ini sepak bola, bukan PlayStation"

Roberto Rosetti, ketua komite wasit UEFA, merangkum filosofi proyek baru ini dengan menegaskan bahwa pertanyaan terbesar yang menjadi perhatian suporter adalah: kapan "VAR" harus melakukan intervensi?

Rosetti mengatakan bahwa tujuannya bukan mengubah teknologi video menjadi alat untuk meninjau setiap detail kecil dalam pertandingan, sambil menekankan perlunya menghindari peninjauan "mikroskopis" yang dapat menyebabkan penghentian permainan secara berulang.

Pejabat asal Italia itu menambahkan dalam pesan yang jelas: "Ini sepak bola, bukan PlayStation".

Ini berarti bahwa UEFA ingin mempertahankan peran utama wasit lapangan, dengan menggunakan teknologi video sebagai sarana untuk mengoreksi kesalahan besar dan jelas, bukan sebagai alat untuk menganalisis ulang setiap keputusan wasit yang dapat diperdebatkan.

Pesan untuk "FIFA" setelah Piala Dunia 2026?

Langkah UEFA ini datang pada waktu yang mencolok, setelah kontroversi yang menyertai penggunaan teknologi video selama Piala Dunia 2026, di tengah kritik terhadap cara penerapan sistem tersebut dan tuduhan bertambahnya intervensi teknologi dalam sejumlah kasus.

Sebaliknya, UEFA tampaknya mengarah pada penerapan filosofi yang lebih konservatif, yang berlandaskan pada pengurangan durasi peninjauan, pembatasan penghentian permainan, dan tidak membiarkan teknologi video menggantikan wasit lapangan dalam keputusan-keputusan yang bersifat penilaian.

Dengan demikian, otoritas Eropa ingin teknologi video menjadi semacam "jaring pengaman" bagi wasit, bukan wasit kedua di dalam ruang video yang memiliki wewenang untuk menilai ulang setiap momen dalam pertandingan.

Panduan baru ini dijadwalkan mulai diterapkan sejak musim 2026-2027, pada seluruh kompetisi UEFA, mulai dari Liga Champions Eropa hingga Liga Konferensi Eropa.

Otoritas Eropa berharap platform "Clear Line" dapat membantu memulihkan kepercayaan suporter terhadap teknologi video, dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada semua orang mengenai kriteria yang menentukan kapan "VAR" harus melakukan intervensi dan kapan keputusan harus diserahkan kepada wasit lapangan.