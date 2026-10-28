"Melihat kondisinya, sekarang dia sudah sangat baik. Hari ini dia telah keluar dari rumah sakit. Itu kabar terbaik bagi kita semua," kata Eberl kepada ARD sebelum pertandingan DFB-Pokal antara FC Bayern dan 1. FC Magdeburg.

Eberl juga mengungkap apa yang begitu mengganggu pria asal Belgia itu sepanjang pekan lalu hingga ia pingsan dan harus dievakuasi dengan helikopter penyelamat. "Mereka sudah menemukan penyebabnya. Itu adalah iritasi selaput otak yang menyebabkan insiden Jumat lalu," kata Eberl.

Sebelumnya, Kompany sudah berjuang menghadapi infeksi virus dan nyaris tidak bisa memberikan instruksi dari tepi lapangan dalam laga besar melawan RB Leipzig. Ia kembali ke bangku pelatih saat menghadapi Arsenal meski belum pulih sepenuhnya, setelah harus membatalkan semua agenda seperti konferensi pers dan sesi latihan.

Jumat lalu, ia pingsan di dekat lokasi latihan tim kedua dan harus diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter penyelamat. Ia juga dilaporkan mengalami dislokasi bahu saat terjatuh. Setelah itu, Eberl mengatakan pelatih Bayern tersebut akan absen selama beberapa pekan dan klub memberinya waktu sebanyak yang ia butuhkan untuk pulih sepenuhnya.

Kapan Kompany kembali menangani FC Bayern?

Namun, pada Rabu malam, Eberl tidak mau memastikan secara langsung apakah kabar baik itu mengubah perkiraan waktu kembalinya Kompany. "Sekarang dia bisa menjalani pemulihan di rumah. Dalam kasusnya, itu berarti istirahat dan minum obat. Saya sangat, sangat yakin dia akan segera kembali ke tepi lapangan dalam kondisi seratus persen. Kalau dokter mengatakan dia sudah bisa kembali, dia pun akan mengatakan dirinya sudah bisa kembali. Dia mendapat waktu sebanyak yang dia butuhkan. Sejak awal kami berbicara soal hitungan pekan."

Seiring dengan sakitnya Kompany, ritme kerjanya yang tanpa kenal lelah dan kurang tidur menjadi sorotan. Hal itu memicu perdebatan tentang keseharian pelatih di sepakbola profesional, yang diwarnai banyak pengorbanan, kritik, dan tekanan besar, yang pada akhirnya bisa membuat mereka sakit, menurut suara-suara kritis tersebut.

Namun, tidak ada kaitan antara kerja berlebihan, tekanan, dan insiden Kompany pingsan serta penyakitnya. Setidaknya, itulah yang ditegaskan Eberl. "Tekanan dan beban kerja memang ada dalam pekerjaan kami. Namun, kita harus berhati-hati saat membicarakan penyakit Vinnie," kata Eberl. "Ini adalah penyakit yang bisa diderita siapa pun di antara kita. Saya tidak mengharapkannya menimpa siapa pun, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan tekanan yang kami hadapi di Bundesliga. Ini adalah penyakit dan keduanya harus dibedakan dengan jelas. Virus yang sebelumnya menyerangnya juga bukan pemicunya. Dokter mengatakan kepada saya bahwa kemungkinan itu sudah dikesampingkan."

Di zona campuran setelah kemenangan telak Bayern 6-1, Eberl kembali menegaskan saat menjawab pertanyaan lanjutan: "Dia akan pulih, lalu kembali melakukan pekerjaannya seperti sebelumnya. Mungkin dengan satu cangkir kopi lebih sedikit dan satu sore tambahan untuk beristirahat."

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Eberl bicara soal "masa sulit": Apa yang terjadi di FC Bayern?

Selain penyakit serius Kompany, Eberl dan Bayern sudah menghadapi sejumlah persoalan sulit sepanjang musim ini. Pada musim panas, Jamal Musiala yang beberapa kali pingsan dan penyakit epilepsi yang dideritanya menjadi sorotan di seluruh dunia. Selain penyakit Kompany, klub belakangan ini juga harus menghadapi kematian mendadak ayah Joshua Kimmich tepat sebelum pertandingan Liga Champions melawan Arsenal. Sejak itu, pengatur permainan di lini tengah tersebut absen.

"Tidak banyak klub yang harus menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Kita tidak sedang membicarakan hal-hal sepele," kata Eberl. "Ini adalah persoalan yang jauh dari sepakbola dan mengingatkan kami bahwa sepakbola hanya memainkan peran sampingan. Saat ini masa yang sulit, tetapi terlihat bagaimana klub ini tetap bersatu."

Karena itu pula, Eberl belum bisa memastikan apakah Kimmich akan kembali untuk laga besar melawan BVB Sabtu mendatang. "Jika Jo merasa ingin kembali menjernihkan pikirannya, kalau memang bisa dikatakan begitu, dia selalu disambut untuk kembali kapan saja. Saya berharap itu segera terjadi."

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