Ini Hasil Undian Babak 32 Besar Piala Indonesia 2018

PSSI telah menggelar undian untuk babak 32 besar Piala Indonesia 2018/19. Undian tersebut digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/1) siang. Untuk babak ini, diterapkan sistem gugur dengan format kandang-tandang.

Jumlah tim yang ada dibagi dalam dua zona, yakni Barat dan Timur, yang masing-masing zonanya juga terbagi dua. Babak 32 besar akan digelar pada 22 Januari-6 Februari 2019.

Dari hasil undian yang ada, Persija Jakarta yang tergabung di zona Barat 1 bakal menghadapi Kepri 757 Jaya. Sedangkan Persib Bandung yang berada di zona Barat 2 bakal menghadapi tantangan Persiwa Wamena.

Partai lainnya yang juga akan menyita perhatian adalah bertemunya Arema FC dengan Persita Tangerang. Kedua tim tersebut masuk dalam zona Barat 2.

Sementara itu, untuk babak 16 besar akan menggunakan format yang sama, dan akan dilakukan pengundian kembali jika sudah didapatkan siapa saja klub yang lolos ke fase tersebut.

Seperti diketahui, Piala Indonesia adalah turnamen sepakbola terbesar di Indonesia yang diikuti 128 tim dari tiga level kompetisi. Nantinya, sang juara akan mendapatkan jatah untuk bermain di Piala AFC 2020.

Berikut hasil undian babak 32 besar Piala Indonesia 2018/19:

Zona Barat 1

Sriwijaya FC vs Keluarga USU Medan

Persija Jakarta vs Kepri 757 Jaya

PSBL Langsa vs Bhayangkara FC

Semen Padang vs PS Tira

Zona Barat 2

Bersibat Batang vs PSIS Semarang

Madura United vs Cilegon United

Persiwa Wamena vs Persib Bandung

Arema FC vs Persita Tangerang

Zona Timur 1

Persiwa Ngawi vs Persebaya Surabaya

Barito Putera vs PSS Sleman

Blitar United vs Bali United

Persela Lamongan vs Persik Kendal

Zona Timur 2

Mojokerto Putra vs Borneo FC

Perseru Serui vs Mitra Kukar

Persidago Gorontalo vs Persipura Jayapura

Kalteng Putra vs PSM Makassar

Timeline Piala Indonesia 2018/19:

Babak 32 besar: 22 Januari-6 Februari 2019

Babak 16 besar: 11 Februari-19 Februari 2019

Babak 8 besar: 24 Februari-2 Maret 2019

Semi-final (kandang-tandang): 7 & 12 Maret 2019

Final (kandang-tandang): 17 & 24 Maret 2019

