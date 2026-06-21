"Ini bukan lelucon".. Statistik yang tak terbayangkan dalam dua pertandingan Spanyol melawan Cape Verde dan Arab Saudi

Sebuah laporan media mengungkap statistik yang mungkin sulit dipercaya terkait dua pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde dan Arab Saudi.

Surat kabar "Marca" menulis: "Ini bukan lelucon... Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi ini benar adanya. Dalam dua pertandingan yang dilakoni timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde dan Arab Saudi, tim asuhan De la Fuente hanya melakukan tiga pelanggaran saja."

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Angka yang sangat rendah. Namun, hal yang paling mengejutkan dari statistik ini adalah bahwa ketiga pelanggaran tersebut semuanya berujung pada kartu.”

Kasus pertama terjadi pada pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol melawan Cape Verde, di mana tim nasional Spanyol hanya melakukan satu pelanggaran: pelanggaran yang dilakukan oleh López Cabral pada menit ke-16.

Tindakan keras terhadap Urenti itu berujung pada kartu kuning pertama dan satu-satunya dalam pertandingan tersebut. Itu adalah satu-satunya pelanggaran yang dilakukan Spanyol sepanjang pertandingan, dan tim Afrika itu tidak perlu melakukan pelanggaran lain untuk menghentikan tim Spanyol.

Penampilan tim Saudi lebih ketat... Dua pelanggaran, dan keduanya berujung pada kartu kuning.

Salem Al-Dossari mendapat kartu kuning karena menendang Pedro Porro, sedangkan Mohammed Kano mendapat kartu kuning karena memukul Rodri dengan siku.

Jika babak pertama bersejarah, maka babak ini akan menjadi pemecah rekor.

Sejak Piala Dunia Inggris 1966, tidak ada pertandingan yang menampilkan tim yang hanya melakukan satu pelanggaran sepanjang pertandingan... Bahkan, pelanggaran itu memberi mereka satu poin berharga melawan juara bertahan Piala Eropa.

Namun, hal itu tidak terjadi saat melawan Arab Saudi, yang meninggalkan Atlanta dengan kekalahan telak. Kita perlu menganalisis makna di balik statistik mengejutkan ini, tetapi yang jelas terlihat adalah bahwa lawan-lawan Spanyol tidak perlu melakukan kesalahan.

Pedri menerima kartu kuning satu-satunya pada masa tambahan waktu, sehingga tim tersebut berhasil meraih kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0) dan mempertahankan gawang tak kebobolan untuk kedua kalinya di turnamen ini.

Sebuah rekor bersejarah… karena Spanyol belum pernah mempertahankan gawang tak kebobolan dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, dan belum pernah kiper La Roja terlihat begitu tenang seperti ini.