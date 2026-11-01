"Saya tidak memedulikan kabar seperti itu. Saya ingin bertahan di sini selama mungkin. Saya berharap bisa mengakhiri karier sepak bola saya di klub ini," kata pemain asal Spanyol itu setelah kemenangan telak Barca 6:1 atas Deportivo Alaves pada Sabtu. Pernyataan itu menegaskan kembali sikap yang sudah beberapa kali ia ungkapkan sebelumnya.

Pakar transfer Matteo Moretto sebelumnya melaporkan bahwa Manchester United mengincar Lopez selain Pablo Barrios dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, klub Inggris itu sudah mempertimbangkan transfer kedua gelandang tersebut pada musim dingin.

Namun, mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu tampaknya akan sulit karena Lopez merupakan salah satu pemain andalan FC Barcelona. Pemain asal Spanyol itu juga sedang dalam performa luar biasa: dalam 13 pertandingan kompetitif bersama klub asal Catalunya tersebut musim ini, ia mencetak enam gol dan menyumbang enam assist. Kontribusinya turut berperan besar dalam membawa tim asuhan Hansi Flick memuncaki klasemen LaLiga dengan sembilan kemenangan dari sepuluh pertandingan. Lopez juga baru memperpanjang kontraknya dengan juara Spanyol tersebut hingga 2031 pada awal tahun ini.

Pemain menyerang itu berasal dari akademi FC Barcelona dan, selain sempat dipinjamkan ke Linares, klub divisi empat Spanyol, hanya pernah membela klub asal Catalunya tersebut di level profesional. Pemain yang telah sepuluh kali memperkuat tim nasional Spanyol itu sejauh ini mencatatkan total 149 penampilan untuk Barca.