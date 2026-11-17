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Asosiasi Sepak Bola Inggris resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah final Nations League musim panas mendatang, sebuah langkah penting dalam persiapan Inggris menuju Euro 2028. Setelah kemenangan dramatis atas Spanyol di fase grup, Inggris kini berpeluang menyambut tim-tim elite Eropa di kandang sendiri pada fase penutup turnamen Juni nanti.

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Inggris ikut bersaing menjadi tuan rumah

Inggris resmi menyatakan minat menjadi tuan rumah final Nations League musim ini. Para pejabat Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) ingin menggelar fase penutup turnamen tersebut di kandang sendiri. Semifinal dan final, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2027, digelar di satu negara tuan rumah, dan FA ingin mengamankan ajang bergengsi itu. Namun, jalan Inggris untuk menjadi tuan rumah tidak mulus. Prancis dan Spanyol juga telah menghubungi UEFA untuk menyatakan minat menggelar pertandingan babak empat besar, yang dijadwalkan berlangsung antara 9 dan 13 Juni.

Meski FA ingin menjadi tuan rumah, masih ada ketidakpastian terkait pemilihan stadion. Stadion Wembley biasanya menjadi pilihan utama untuk ajang internasional besar seperti ini, tetapi muncul pertanyaan mengenai ketersediaannya pada periode yang diperlukan. Dua konser Sam Fender merupakan satu-satunya acara pada Juni di stadion nasional itu yang telah diumumkan kepada publik, dan keduanya dijadwalkan berlangsung setelah final Nations League.

Menurut BBC Sport, badan sepak bola tersebut saat ini tengah mengevaluasi pilihannya untuk memastikan infrastruktur yang tersedia memenuhi persyaratan UEFA bagi turnamen empat tim bergengsi tersebut.

Tuchel melihatnya sebagai batu loncatan menuju sukses

Pengajuan diri sebagai tuan rumah ini datang di tengah optimisme baru bagi tim nasional setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Spanyol di Madrid yang membuat Inggris finis di puncak grup. Pelatih kepala Thomas Tuchel yakin bersaing memperebutkan, dan berpotensi menjuarai, Nations League akan memberikan dorongan psikologis terbesar menjelang Euro 2028. Sejak kompetisi ini dimulai pada 2019, Inggris belum pernah menjadi tuan rumah fase final. Portugal, Italia, Belanda, dan Jerman sebelumnya telah menggelar babak-babak penutup turnamen tersebut.

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Berbicara seusai kemenangan di Spanyol, Tuchel menegaskan ambisinya untuk meraih trofi tersebut. "Saya melihat dan mendengar tentang perayaan di Portugal ketika mereka memenanginya tahun lalu. Ini adalah persiapan terbaik yang bisa kami miliki untuk Euro. Kami belum berpikir sejauh itu, tetapi itu fakta," kata sang pelatih kepada BBC Sport. "Kami ingin menjalani pertandingan-pertandingan di level tertinggi untuk membuktikan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan melihat sejauh mana kemampuan kami … lalu menyesuaikan permainan di bagian yang perlu sedikit penyesuaian. Untuk itulah Nations League sangat tepat. Kami ingin memenanginya. Namun, pertama-tama, kami harus memenangi perempat-final."

Fokus beralih ke undian perempat-final

Getty Images

Posisi teratas di grup memastikan Inggris menjadi unggulan dalam undian perempat-final Jumat ini. Status unggulan tersebut bisa sangat penting saat mereka menghadapi pertandingan dua leg pada Maret. Calon lawan Inggris adalah Belgia, Belanda, Denmark, atau Norwegia. Kemenangan pada musim semi akan membawa tim Tuchel ke fase final pada Juni. Di sana, mereka berharap mendapat keuntungan bermain di kandang sendiri jika pengajuan FA disetujui UEFA, yang umumnya lebih memilih negara tuan rumah menjadi salah satu dari empat peserta semifinal.