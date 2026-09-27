Zidane Iqbal, pemain timnas Irak, mengungkap detail bentrokan yang melibatkan dirinya dengan sejumlah pemain Kuwait usai berakhirnya pertandingan kedua tim pada matchday kedua fase grup Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi datang setelah dirinya dan keluarganya menerima hinaan selama pertandingan.

Timnas Irak meraih kemenangan dramatis atas Kuwait dengan skor 3-2, setelah Iqbal mencetak gol pertama, sebelum Saif Al-Rashid dan Karrar Nabil menambah gol kedua dan ketiga, sementara Youssef Nasser mencetak dua gol untuk timnas Kuwait.

Iqbal menjelaskan, dalam pernyataannya kepada media usai pertandingan, bahwa sebagian pemain Kuwait dan suporter mereka melontarkan ucapan-ucapan yang menghina dirinya dan keluarganya, di samping mengolok-olok asal-usul ayahnya yang berkebangsaan Pakistan, seraya menyebutkan bahwa ia telah berbicara dengan kapten Kuwait, Youssef Nasser, terkait apa yang terjadi.

Iqbal berkata: "Saya berbicara dengan kapten Kuwait, dan saya katakan kepadanya bahwa saya tidak punya masalah dengan pemain-pemain kalian, tetapi para pemain mengatakan bahwa ayah saya orang Pakistan, dan itu benar. Saya seorang Muslim, alhamdulillah, dan kita semua adalah satu umat, entah kamu dari Pakistan, Irak, atau di mana pun, tidak ada masalah, karena kita semua menganut Islam."

Ia menambahkan: "Jika kalian hendak menyebut ayah saya sebagai orang Pakistan, dan mengatakan hal-hal yang sangat kurang ajar tentang ibu saya, maka pastikan dulu kalian menang, karena jika saya menang, saya akan merayakannya. Dan jika saya membalas mereka di dalam lapangan, mereka akan mengatakan bahwa Zidane yang membuat masalah, tetapi di Piala Dunia saya tidak membuat masalah apa pun, dan ketika kami bermain melawan tim-tim lain, saya tidak membuat masalah."

Pemain Irak itu menekankan bahwa persaingan di dalam lapangan harus tetap berada dalam koridor rasa hormat, dengan mengatakan: "Sepak bola dibangun atas dasar rasa hormat, dan saya sepakat dengan itu seratus persen, tetapi jika kalian hendak menghina keluarga saya dan merendahkan mereka, tidak masalah, tetapi pastikan kalian menang, karena setelah pertandingan berakhir, semuanya selesai."

Iqbal juga berbicara tentang selebrasinya atas golnya di hadapan suporter Kuwait, menjelaskan bahwa cemoohan yang ia terima sebelum pertandingan menjadi latar belakang reaksinya, dan ia berkata: "Saya mendengar suporter Kuwait melancarkan cemoohan sebelum pertandingan, tidak masalah, saya akan mencetak gol dan setelah itu kalian akan lihat. Dan ketika saya merayakannya sambil menatap mereka, mereka tidak berkata apa-apa, mereka hanya menatap saya, maka saya berkata: baiklah, bagus sekali, sekarang mereka akan mengingat bocah Pakistan yang mencetak gol ke gawang Kuwait."

Ayman Hussein, kapten timnas Irak, turut berperan meredakan situasi usai pertandingan, setelah ia membawa Youssef Nasser ke ruang ganti timnas Irak untuk mengakhiri perselisihan antara kedua pihak.

Iqbal muncul dalam sebuah video selama sesi perdamaian tersebut, sebelum kedua pemain saling berpelukan dan ketegangan di antara mereka pun berakhir.

Selebrasi Iqbal dan bentrokan yang menyusulnya memicu perdebatan di kalangan suporter di media sosial, di mana sebagian pengguna menganggap selebrasi itu sebagai bagian wajar dari persaingan, sementara yang lain menolak selebrasi yang memprovokasi suporter lawan.

Di sisi lain, pendapat-pendapat lainnya sepakat menolak dilontarkannya hinaan kepada para pemain dan keluarga mereka atau menyeret kehidupan pribadi mereka ke dalam suasana persaingan.

Timnas Irak, juara bertahan turnamen pada 2025, bersiap menghadapi Arab Saudi pada Selasa mendatang di matchday ketiga sekaligus terakhir fase grup, setelah bermain imbang 1-1 dengan Oman di matchday pertama dan menang 3-2 atas Kuwait.

Di sisi lain, timnas Kuwait akan menjalani pertandingan terakhirnya melawan Kesultanan Oman, setelah menelan dua kekalahan dari Arab Saudi dan Irak.