Infantino tunduk pada tekanan UEFA dengan kesepakatan senilai 2,1 miliar dolar

Setelah berpekan-pekan diwarnai perang dingin dan tuduhan yang saling dilontarkan, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino akhirnya tunduk pada tekanan besar dari konfederasi.

Dalam langkah mengejutkan yang bertujuan meredam kemarahan yang kian memuncak, pria asal Swiss itu memerintahkan pembukaan brankas FIFA dan peninjauan menyeluruh atas pendanaannya, menyusul tuntutan keras dari Konfederasi Sepak Bola Eropa dan mitranya di Amerika Utara agar mencairkan 2,1 miliar dolar dari cadangan dana.

Sebuah surat resmi yang dipublikasikan kantor berita "Reuters", yang dikirimkan Infantino kepada para presiden dari enam konfederasi, mengungkap bahwa ia memerintahkan dilakukannya evaluasi mendesak terhadap usulan pembagian lebih banyak dana kepada federasi-federasi nasional, dengan ketentuan evaluasi tersebut akan dipaparkan kepada Dewan FIFA pada 15 Oktober mendatang.

Dalam suratnya, Infantino berkata dengan nada hati-hati: "Sampai evaluasi selesai dan persetujuan yang diperlukan diperoleh, tidak ada angka awal yang dapat dianggap sebagai komitmen yang disahkan bagi federasi-federasi anggota".

Rencana Ceferin

Presiden Konfederasi Sepak Bola Eropa Aleksander Ceferin dan Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia Victor Montagliani sebelumnya telah memicu krisis ini bulan ini, melalui sebuah usulan revolusioner yang menetapkan bahwa setiap federasi dari 211 federasi anggota FIFA mendapatkan setidaknya 10 juta dolar selama siklus 2027-2030, di samping pendanaan pengembangan yang sudah berjalan saat ini.

Dalam surat mereka yang bertanggal 18 September, kedua tokoh itu menuntut dilakukannya peninjauan independen terhadap cadangan dana FIFA yang mereka perkirakan akan mencapai 6 miliar dolar pada akhir tahun 2026, seraya menegaskan bahwa pembagian yang diusulkan akan membuat cadangan dana tetap berada di atas 1,5 miliar dolar sepanjang siklus mendatang, sambil mempertanyakan manfaat rencana investasi swasta yang telah dibatalkan FIFA.

Pembelaan Infantino

Infantino membela alasan-alasan di balik rencana komersial yang telah ditarik, "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan menilai hak-hak komersial sebesar 20 miliar dolar, dengan mengatakan bahwa rencana itu akan menyediakan pendanaan melampaui apa yang mampu didistribusikan FIFA dari sumber daya yang dimilikinya saat ini.

Ia menulis dengan menjelaskan: "Tujuan dari usulan komersial terakhir, yang kini telah ditarik, adalah memungkinkan FIFA berinvestasi lebih banyak dalam sepak bola, bukan menggantikan dukungan yang dapat diberikan secara bertanggung jawab dari sumber daya yang ada, sehingga usulan itu justru akan melengkapi dukungan tersebut".

Proyek "FIFA Forward Enterprise" sendiri telah ditinggalkan sepenuhnya pada Juli lalu setelah mendapat penolakan keras dari konfederasi-konfederasi, termasuk UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, karena tidak adanya konsultasi, yang lalu memicu tuntutan luas untuk mereformasi tata kelola FIFA.

Peta Jalan

Infantino meminta para presiden konfederasi untuk mengirimkan model-model keuangan dan asumsi-asumsi mereka kepada Sekretaris Jenderal FIFA, dengan ketentuan komite-komite yang berwenang akan turut serta memverifikasi asumsi-asumsi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dewan harus menetapkan besaran dan waktu pembayaran tambahan, cadangan dana yang diperlukan untuk melindungi kewajiban FIFA dan kemandirian finansialnya, serta syarat-syarat kelayakan, pelaporan, dan audit yang terkait dengan setiap pembagian, dengan mempertimbangkan dukungan bagi konfederasi-konfederasi yang menghadapi biaya struktural yang nyata.

Infantino menutup suratnya dengan pesan yang jelas untuk meredakan ketegangan: "Saya tidak akan memberikan penilaian dini atas jumlahnya. Saya akan mendukung tingkat pendanaan tambahan tertinggi yang dapat diberikan secara bertanggung jawab melalui proses tata kelola FIFA yang sehat, dengan syarat diterapkan secara berintegritas dan didukung oleh pengaturan yang transparan serta dapat diaudit", seraya menyerukan agar keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme demokratis dan institusional FIFA dihormati.







