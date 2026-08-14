Gianni Infantino menerima pukulan keras baru bagi upayanya untuk tetap berada di puncak Federasi Sepakbola Internasional, setelah Selandia Baru mengumumkan penarikan dukungan terhadap pencalonannya untuk masa jabatan keempat. Langkah ini datang meskipun ada seruan terbuka yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mempertahankannya.

Federasi Sepakbola Selandia Baru menjadi federasi terbaru yang bergabung dalam gelombang penarikan dukungan yang meluas terhadap Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan tahun depan, sebagai indikasi baru terkikisnya popularitasnya di dalam keluarga sepakbola internasional, menurut surat kabar Inggris "Mirror".

Isolasi yang Semakin Meningkat bagi Presiden FIFA

Penarikan dukungan ini terjadi pada saat Infantino, yang berusia 56 tahun, menghadapi kritik tajam akibat serangkaian keputusan kontroversial pasca Piala Dunia, yang paling menonjol adalah upayanya menjual sebagian saham turnamen Piala Dunia kepada perusahaan-perusahaan investasi swasta, dalam kesepakatan yang dipimpin oleh investor Josh Kushner, yang akan memberikan presiden FIFA sendiri gaji tahunan sebesar 30 juta dolar, menurut kabar yang beredar.

Langkah tersebut disambut dengan penolakan luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Federasi Sepakbola Eropa "UEFA", Federasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF", serta Konfederasi Sepakbola Asia, mengumumkan penolakan tegas mereka terhadap proyek tersebut. Sebanyak 143 negara dari total 211 negara anggota FIFA juga secara resmi menentang rencana Infantino, yang mencerminkan meluasnya lingkaran oposisi seiring mendekatnya pemilihan 2027.

Pernyataan Pedas dari Selandia Baru

Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun-akunnya di media sosial, Federasi Selandia Baru mengumumkan penarikan penuh dukungannya terhadap pencalonan Infantino, sembari menuntut dibukanya penyelidikan independen.

Pernyataan itu berbunyi: "Federasi Sepakbola Selandia Baru hari ini mengumumkan penarikan dukungannya secara resmi terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk kepresidenan FIFA pada kongres 2027. Federasi mengupayakan dilakukannya peninjauan independen terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan proyek FIFA."

Pernyataan itu menambahkan: "Setelah pertimbangan yang cermat, kami menyimpulkan bahwa keputusan dan tindakan di dalam FIFA telah berkontribusi pada runtuhnya kepercayaan dan meningkatnya perpecahan dalam sepakbola internasional, dan bahwa peninjauan independen sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan. Kami meyakini bahwa tahap ini merupakan peluang bagi semua federasi anggota untuk menyerukan tata kelola yang lebih kuat, akuntabilitas, dan transparansi, yang merupakan hal-hal mendasar untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan permainan global ini."

Dukungan Trump Tak Membantunya

Infantino akan mengikuti pemilihan pembaruan masa jabatan tahun depan, dan jika ia tidak dicopot sebelum itu, ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat sekaligus terakhir di puncak organisasi tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berusia 80 tahun, merupakan salah satu pendukung paling menonjol bagi kelanjutan Infantino, mengingat hubungan erat yang terjalin di antara keduanya selama persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Trump sebelumnya membela Infantino melalui platform media sosial, dengan menyebut seruan untuk menggantikannya sebagai "kesalahan fatal", dan berkata: "FIFA akan melakukan kesalahan fatal jika berpikir, dengan alasan apa pun, untuk mengganti Presiden Gianni Infantino. Ia luar biasa, ia baru saja memimpin turnamen Piala Dunia paling sukses sepanjang masa, dengan selisih empat kali lipat. Jika ia pergi, turnamen tidak akan sesukses atau seuntung sebelumnya."

Namun dukungan politik yang berat ini hingga kini belum berhasil menghentikan mengalirnya dukungan yang menyusut, dengan bergabungnya Selandia Baru ke dalam daftar panjang federasi-federasi yang mulai menghitung ulang perhitungan mereka mengenai masa depan kepemimpinan FIFA.