Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) asal Swiss, Gianni Infantino, memuji penampilan timnas Mesir di Piala Dunia 2026, sembari menegaskan bahwa keikutsertaan Mesir di ajang tersebut sangat istimewa dari segala sisi.

Timnas Mesir berhasil melewati babak grup di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, serta mengalahkan Australia lewat adu penalti di babak 32 besar, sebelum akhirnya tersingkir di tangan Argentina pada babak 16 besar dengan kekalahan (3-2).

Infantino menuturkan melalui akun resminya di Instagram pada hari Senin: "Mesir menorehkan sejarah di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, dengan meraih lolos ke babak setelah fase grup yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kemenangan pertama mereka di sepanjang turnamen ini, sehingga menjadikannya keikutsertaan yang istimewa dari segala sisi bagi timnas Mesir.

Ia menambahkan: "Timnas Mesir telah membawa kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam hati para penggemarnya yang penuh semangat, yang menghadirkan antusiasme besar dan atmosfer luar biasa di setiap stadion tempat tim ini menjalani pertandingannya".

Ia menutup: "Kami sangat menantikan untuk melihat mereka kembali tampil di panggung dunia lagi dalam waktu dekat".



