Infantino Mengumumkan Kejutan Besar Terkait Piala Dunia 2030

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, mengungkapkan kejutan besar terkait Piala Dunia 2030 di Maroko, Spanyol, dan Portugal, setelah menegaskan bahwa FIFA akan secara resmi menelaah usulan untuk memperluas turnamen menjadi 64 tim, meningkat 16 tim dari sistem saat ini yang mencakup 48 tim untuk pertama kalinya pada edisi 2026.

Infantino mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh The Athletic: “Turnamen yang melibatkan 64 tim adalah isu yang pasti akan dikaji dan dibahas di dalam komite-komite terkait setelah Piala Dunia saat ini berakhir,” sambil menegaskan bahwa “Piala Dunia adalah turnamen untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Eropa dan Amerika Selatan.”

Ia menambahkan: “Setiap negara harus memiliki impian untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Level tim-tim nasional terus meningkat di seluruh dunia, dan jika negara-negara kecil tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, mereka tidak akan memiliki motivasi untuk terus berkembang.”

Meskipun gagasan untuk menambah jumlah tim menjadi 64 bukanlah hal baru—karena telah diusulkan dalam beberapa bulan terakhir oleh sejumlah pejabat Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL)—gagasan tersebut selalu dibahas sebagai proyek jangka panjang yang mungkin terwujud pada edisi-edisi Piala Dunia mendatang, bukan mulai dari edisi 2030.

Oleh karena itu, pernyataan Infantino cukup mengejutkan, setelah ia menegaskan bahwa usulan tersebut akan benar-benar dibahas secara resmi di dalam komite-komite “FIFA” setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, yang membuka peluang untuk menerapkannya pada edisi berikutnya jika mendapat persetujuan.

Infantino menggambarkan keputusan untuk memperluas Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim sebagai “kesuksesan 100%”, meskipun sistem baru tersebut menuai kritik, karena sebagian pihak berpendapat bahwa hal itu mengurangi nilai kualifikasi.

Di sisi lain, usulan 64 tim menghadapi penolakan yang kuat, terutama dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) Aleksander Čeferin, yang menyebut ide tersebut “buruk”, dengan alasan hal itu akan merugikan turnamen dan babak kualifikasi Eropa. Presiden Asosiasi Sepak Bola CONCACAF, Victor Montagliani, juga menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.

Para pendukung perluasan berpendapat bahwa hal ini akan memberi kesempatan kepada lebih banyak negara untuk tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia, sementara para penentang khawatir hal ini akan menurunkan nilai babak kualifikasi dan membuat jadwal turnamen menjadi padat, sehingga keputusan yang ditunggu-tunggu dari “FIFA” menjadi salah satu isu terpenting yang akan menentukan bentuk Piala Dunia 2030.

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