Dalam langkah yang mencerminkan tekadnya untuk mempercepat laju perubahan, Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menugaskan sebuah agensi konsultan independen untuk menyusun kajian komprehensif mengenai proyek perluasan Piala Dunia menjadi 64 tim mulai dari edisi 2030, menurut dokumen resmi yang dikeluarkan federasi tersebut.

Dokumen yang dikeluarkan FIFA mengungkapkan bahwa federasi di bawah kepemimpinan Gianni Infantino berupaya mengambil keputusan yang menentukan dan cepat terkait format baru turnamen tersebut, setelah edisi 2026 yang akan menjadi ajang partisipasi pertama bagi 48 tim.

Langkah ini muncul di saat ketegangan antarfederasi kontinental kian memuncak, yang sejak awal sudah terpecah terkait sejumlah isu strategis, terutama perdebatan sengit sejak awal pekan mengenai usulan "penjualan Piala Dunia".

Apa yang akan dikaji agensi tersebut?

FIFA menetapkan cakupan tugas secara rinci: agensi yang terpilih harus menilai apakah penambahan jumlah tim dari 48 menjadi 64 akan memengaruhi nilai pasar turnamen dan ekosistem sepak bola secara keseluruhan, serta bagaimana dampak tersebut. Analisis yang diminta mencakup: pertama, penilaian pendapatan yang diperkirakan dari edisi yang diperluas.

Kedua, analisis komprehensif atas dampaknya terhadap merek dagang, saluran penyiaran, para suporter, perusahaan media, federasi nasional dan kontinental, liga, klub, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam industri olahraga.

Dokumen tersebut menekankan bahwa kajian itu harus "menilai minat pasar, peluang komersial, dan risiko kejenuhan pasar". Dokumen itu juga menegaskan bahwa penggunaan data konsumen atau penggemar diperbolehkan jika memberikan wawasan yang bermanfaat, tetapi "tidak boleh menjadi inti dari kajian", yang harus mempertahankan "pendekatan B2B - antarperusahaan - sebagai prioritas utama".

Jadwal ketat sebelum September

FIFA mengungkap jadwal padat untuk proyek ini: agensi yang memenangkan kontrak konsultasi akan ditunjuk pada 14 Agustus mendatang.

Agensi tersebut hanya akan diberi tenggat empat pekan untuk menyerahkan hasilnya, yakni paling lambat 10 atau 11 September, sebelum batas akhir yang ditetapkan pada 19 September dalam proses penjualan hak tuan rumah Piala Dunia.

Ini berarti dunia sepak bola mungkin akan mengetahui sebelum akhir musim panas apakah turnamen paling bergengsi itu akan kembali diperluas hingga mencakup 64 negara.

Perpecahan kontinental yang mengancam meledak

Keputusan yang dinanti ini keluar di tengah suasana yang penuh ketegangan. Sementara FIFA terus mendorong kuat ke arah perluasan, federasi-federasi kontinental besar berada di dua kutub yang berlawanan.

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" merupakan penentang paling menonjol terhadap arah ini, dan bergabung dalam sikap keberatan tersebut adalah federasi "CONCACAF", Konfederasi Sepak Bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Afrika, dan Konfederasi Sepak Bola Oseania, dengan sikap yang saling bertentangan terhadap keseluruhan arah kebijakan yang saat ini diserukan FIFA.

Kajian 64 tim ini muncul bersamaan dengan badai yang dipicu usulan pendirian "Yayasan FIFA Forward" dan pembukaan pintu bagi investasi swasta dalam Piala Dunia, yang memperparah perpecahan dan mengisyaratkan konfrontasi terbuka antara Zurich dan ibu kota-ibu kota sepak bola lainnya.