Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), membela proyek barunya terkait penjualan saham Piala Dunia, menyusul serangan keras yang dilancarkan terhadapnya dalam beberapa jam terakhir.

FIFA mengumumkan dalam pernyataan resmi pada Selasa bahwa presidennya, Gianni Infantino, berniat menjual saham dari turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada para investor sektor swasta, dan ia akan mengambil peran yang menyerupai komisioner dalam proyek baru ini.

Sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut, muncul banyak pernyataan kemarahan terhadap Infantino dan proyek barunya, terutama dari Federasi Sepak Bola Eropa, serta beberapa federasi lokal, di antaranya Inggris dan Prancis.

Infantino menanggapi serangan-serangan itu melalui sebuah cuplikan video, di mana ia menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak bersifat wajib, melainkan sebuah peluang emas yang dilakukan melalui proses demokratis.

Infantino mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Rencana ini merupakan sebuah usulan dan tawaran, dan ini adalah proses demokratis, dan yang terpenting ini adalah peluang, bukan kewajiban, serta merupakan awal dari proses konsultasi."

Ia menambahkan: "Bagian yang sangat kecil dari nilai komersial sepak bola yang terus tumbuh sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya di dalam olahraga ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah peluang emas untuk memperkuat pengembangan sepak bola di tingkat dunia, tetapi saya ulangi, ini hanya sebuah usulan dan bukan kewajiban."

Ia menutup: "Kami ingin membantu menciptakan timnas Tanjung Verde berikutnya, tetapi sekali lagi, keputusan ini sepenuhnya berada di tangan para anggota kami."