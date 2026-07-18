Piala Dunia 2026 memang penuh dengan kejutan dan kisah-kisah luar biasa, namun Gianni Infantino berpendapat bahwa babak penutupnya berlangsung sesuai harapan semua orang. Beberapa jam sebelum pertandingan yang dinanti-nantikan antara Spanyol dan Argentina untuk memperebutkan gelar juara dunia, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tersebut menegaskan bahwa turnamen ini telah mencapai akhir yang sempurna, sambil memuji performa yang ditunjukkan oleh kedua tim, serta pada pertarungan bersejarah yang dinantikan antara legenda Lionel Messi dan bintang muda Lamine Yamal, yang ia gambarkan sebagai salah satu pemandangan terindah yang bisa ditawarkan oleh sepak bola.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Spanyol “Marca”, Infantino tidak menyembunyikan antusiasmenya yang besar terhadap pertandingan final yang akan digelar di Stadion “MetLife”, dengan menganggap bahwa pertarungan antara Spanyol dan Argentina merupakan skenario terbaik yang mungkin untuk menutup turnamen ini.

Presiden FIFA itu mengatakan: “Pertandingan final ini adalah anugerah dari para dewa sepak bola. Kita memiliki Messi, Lamine Yamal, dan banyak pemain sepak bola luar biasa lainnya. Ini sungguh menakjubkan.”

Infantino menegaskan bahwa kedua tim layak mencapai final setelah perjalanan sulit yang mereka lalui sepanjang turnamen, sambil menjelaskan bahwa performa teknis yang mereka tunjukkan membenarkan kehadiran mereka di pertandingan penutup.

Ia menambahkan: “Keduanya adalah tim terbaik di turnamen ini. Mereka pantas berada di final dan telah menampilkan performa yang luar biasa. Perjalanan ke sini tidaklah mudah, karena ada 48 tim yang berpartisipasi, dan kami menyaksikan pertandingan-pertandingan yang luar biasa serta turnamen yang penuh tantangan.”

Presiden FIFA itu juga menyoroti momen yang menurutnya paling simbolis dalam pertandingan final, yaitu pertemuan antara Lionel Messi, yang berusia 39 tahun, dengan Lamine Yamal, bintang muda yang dipandang sebagai salah satu wajah masa depan sepak bola dunia.

Gianni Infantino mengatakan dalam konteks ini: “Ada Messi, ada Lamine Yamal… Ini akan seperti pertunjukan kembang api, dan ada banyak pemain sepak bola luar biasa lainnya. Namun, ada juga momen itu. Sungguh menakjubkan.”

Ia menyoroti bahwa final ini mempertemukan seorang pemain yang telah membentuk sebuah era dalam sejarah sepak bola dan pemain lain yang diharapkan akan memimpin era berikutnya, yang memberikan pertandingan ini dimensi historis yang melampaui sekadar perebutan gelar.

Infantino juga memperkirakan pertandingan ini akan disaksikan oleh jumlah penonton yang belum pernah terjadi sebelumnya, sambil menegaskan bahwa ini akan menjadi acara berskala global dalam segala hal. Ia berkata: “Ini akan luar biasa. Dunia akan berhenti sejenak, dan tiga miliar orang akan menyaksikan bagaimana Piala Dunia ini berakhir.”

Presiden FIFA tidak hanya memuji pertandingan final, tetapi juga menilai bahwa Piala Dunia 2026 adalah yang terbaik dalam sejarah turnamen, berkat kualitas permainan yang ditampilkan, antusiasme penonton, dan suasana yang luar biasa.

Ia menjelaskan: “Piala Dunia ini luar biasa dan unik dalam segala arti kata. Para pemain terbaik, tim-tim terbaik, para penonton, serta stadion-stadion yang penuh sesak, semuanya menjadikan turnamen ini sebuah perayaan global. Dunia berhenti sejenak untuk menyaksikannya; ini adalah yang terbaik dalam sejarah, baik jika dilihat dari masa lalu maupun masa kini, dan juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.”

Infantino mengakui bahwa ia memang mengharapkan turnamen yang besar, namun ia tidak membayangkan kesuksesannya akan melampaui semua ekspektasi tersebut. Ia berkata: “Saya mengharapkan turnamen yang besar, tetapi tidak sebesar ini, tidak setingkat ini, tidak dengan suasana seperti ini, dan tidak dengan energi yang kita saksikan selama beberapa minggu terakhir.”

Ia menambahkan: “Ada rasa kebahagiaan di seluruh penjuru dunia. Memang benar kekalahan menimbulkan kesedihan bagi sebagian orang, tetapi orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk merayakan sepak bola.”

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) itu juga menekankan keberhasilan turnamen ini dari segi organisasi dan keamanan, seraya mencatat bahwa turnamen ini berlangsung dalam suasana perayaan yang bebas dari insiden. Ia mengatakan: “Kami tidak menyaksikan insiden apa pun. Orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia, dan semua orang merayakan sepak bola.”

Ia juga memuji keragaman tim yang berpartisipasi serta kisah-kisah inspiratif yang terjadi selama turnamen, sambil menegaskan bahwa edisi kali ini akan tetap terukir dalam ingatan para penggemar sepak bola. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Semua tim juara ikut serta, bersama dengan tim dan negara-negara baru, dan kami menyaksikan kisah-kisah yang hanya bisa ditulis oleh dunia sepak bola, kisah-kisah yang akan tetap abadi dalam ingatan. Ini adalah Piala Dunia terbaik dalam sejarah.”