Infantino Digugat ke Pengadilan Tak Lama Sebelum Piala Dunia Dimulai

Michel Platini menggugat FIFA dan ketua Gianni Infantino ke pengadilan, demikian terungkap pada hari Senin. Pejabat asal Prancis tersebut, yang telah mengabdi selama total tiga belas tahun di badan sepak bola dunia itu, berpendapat bahwa ia sengaja dihambat dalam pemilihan presiden tahun 2015.

FIFA mendapat kecaman keras pada 2015 akibat korupsi dan praktik-praktik curang lainnya yang berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh penting ditangkap, meskipun Sepp Blatter lolos dari jerat hukum. Ketua saat itu menunjukkan sikap berani, namun tetap mengundurkan diri dari FIFA beberapa hari kemudian.

Platini saat itu berupaya sekuat tenaga untuk menggantikan Blatter. Namun, keduanya didakwa atas tuduhan korupsi. Kasus tersebut terjadi sebelas tahun lalu, terkait dana jutaan dolar yang diduga ditransfer Blatter atas nama FIFA kepada Platini, yang saat itu menjabat sebagai presiden UEFA. Pada 2025, para pejabat tersebut dibebaskan dari tuduhan.

Akhirnya, Infantino lah yang naik pangkat di FIFA dan berkembang dari sekretaris jenderal menjadi presiden. Hal itu tampaknya masih sangat mengganggu Platini bertahun-tahun kemudian. Mantan pemain sepak bola top tersebut telah memerintahkan pengacaranya untuk mengajukan gugatan pidana dan perdata, seperti yang terungkap dalam siaran pers.

Platini menganggap FIFA bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya akibat semua keributan tersebut. Selain itu, pria asal Prancis ini menuntut penyelidikan pidana terhadap orang-orang yang menyebabkan dirinya tiba-tiba tidak lagi dipertimbangkan untuk jabatan presiden FIFA pada tahun 2015. Dalam hal ini, Platini secara khusus menyebut Infantino, Marco Villiger (direktur urusan hukum FIFA antara 2007 dan 2016), Domenico Scala (ketua Komisi Audit dan Kepatuhan FIFA antara 2013 dan 2016), serta sejumlah pejabat peradilan Swiss.

Selain penyelidikan mendalam, Platini menuntut kompensasi finansial atas kerugian yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. FIFA dan Infantino, yang sedang sibuk mempersiapkan Piala Dunia, belum menanggapi rencana Platini.