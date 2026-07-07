Imam Ashour membuat Hossam Hassan cemas dalam pertandingan melawan Argentina

Imam Ashour, gelandang andalan tim nasional Mesir, membuat staf pelatih tim “Al-Fara’una” yang dipimpin oleh Hossam Hassan merasa cemas selama pertandingan melawan Argentina, Selasa malam ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Lensa kamera menunjukkan pada akhir babak pertama bahwa Ashour meminta Hossam Hassan untuk menggantikannya, karena mengalami cedera selama babak tersebut.

Hamdi Fathi telah melakukan pemanasan untuk bersiap masuk lapangan menjelang akhir babak pertama, namun Hassan memilih menunda pergantian tersebut hingga dimulainya babak kedua.

Timnas Mesir menutup babak pertama dengan unggul 1-0 atas juara bertahan, dengan catatan bahwa pemenang pertandingan hari ini akan menghadapi pemenang pertandingan antara Swiss dan Kolombia di babak perempat final.