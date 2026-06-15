Imam Ashour: Kami tidak akan menjadi tamu kehormatan di Piala Dunia

Imam Ashour, gelandang andalan timnas Mesir, tampak sedih setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Belgia pada Senin malam, dalam laga pertama Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Imam Ashour mencetak gol untuk Mesir pada menit ke-19, dan meraih penghargaan Man of the Match berkat penampilannya yang solid baik dalam bertahan maupun menyerang selama 71 menit bermain, sebelum digantikan oleh bek Rami Rabia.

Imam Ashour mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "BeIN Sports" setelah pertandingan: "Kami tidak puas dengan hasilnya, kami bermain bagus melawan Belgia, saya berterima kasih kepada semua pemain atas penampilannya dan staf pelatih atas pengelolaan pertandingan."

Bintang Al Ahly Mesir itu menambahkan: "Kami ingin menang, tapi sayangnya kami membuang banyak peluang, dan pada akhirnya kami berakhir imbang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang datang dan mendukung kami sepanjang pertandingan."

Dia melanjutkan: "Nama Mesir besar, kami memiliki banyak pemain hebat, serta dua pemain terbaik di dunia (Mohamed Salah dan Omar Marmoush), dan kami memiliki motivasi di Piala Dunia ini."

Dia menutup pernyataannya: "Kami tidak akan menjadi tamu kehormatan di Piala Dunia. Kami ingin menang hari ini, tapi kami akan membalasnya di dua pertandingan berikutnya demi lolos."

Timnas Mesir akan bertanding melawan Selandia Baru dan Iran pada putaran kedua dan ketiga di Piala Dunia.