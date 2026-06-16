Asosiasi Sepak Bola Tunisia mengambil tindakan tegas setelah kekalahan 5-1 dari Swedia dengan memecat pelatih nasional Sabri Lamouchi. Jurnalis Romain Molina kini menulis bahwa Hervé Renard akan menjadi penggantinya.

Setelah kekalahan memalukan dari Swedia, Tunisia langsung berada di bawah tekanan besar di Grup F, yang juga terdiri dari Jepang dan Belanda. Untuk menciptakan efek kejutan, Lamouchi langsung dipecat setelah kekalahan tersebut.

Asosiasi Sepak Bola Tunisia langsung menghubungi Renard. Menurut laporan, kedatangannya akan segera disepakati dan pria asal Prancis itu akan terbang ke Amerika Serikat pada hari Selasa untuk bergabung dengan Tunisia.

Renard sangat tertarik dengan posisi ini, antara lain karena ia dilaporkan telah mendapat jaminan bahwa ia dapat terus membangun timnya bahkan setelah Piala Dunia. Dengan pengalamannya yang luas, Renard harus terlebih dahulu memberikan dorongan dalam sisa pertandingan grup melawan Jepang dan Belanda.

Renard tentu bukan sosok asing di Afrika. Pria Prancis berusia 57 tahun ini sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih di Ghana, sebelum akhirnya memimpin tim secara mandiri di Zambia, Angola, kembali ke Zambia, Pantai Gading, dan Maroko.

Pada 2012, Renard menciptakan sensasi luar biasa dengan membawa Zambia, yang dianggap underdog, meraih gelar Piala Afrika. Tiga tahun kemudian, pelatih nasional yang flamboyan ini meraih gelar Piala Afrika keduanya, kali ini bersama Pantai Gading.

Dengan demikian, ia menjadi pelatih nasional pertama yang pernah menjadi juara Afrika bersama dua negara berbeda. Selain itu, ia juga pernah memimpin antara lain Lille OSC dan Arab Saudi, yang ia bawa meraih kemenangan 1-2 atas Argentina—yang kemudian menjadi juara dunia—di Piala Dunia 2022.