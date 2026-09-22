Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengungkap alasan di balik keputusannya lebih memilih Paris Saint-Germain daripada Liverpool, pada 2017.

Setelah musim luar biasa bersama Monaco pada 2016-2017 ketika ia baru berusia delapan belas tahun, klub-klub terbesar dunia berlomba-lomba memburunya, dan di samping Paris Saint-Germain, Liverpool juga menunjukkan ketertarikan besar terhadapnya.

Dalam wawancara dengan surat kabar "The Athletic", pada hari Selasa ini, Mbappe, peraih Piala Dunia 2018, menjelaskan bahwa ibunya, Faiza Lamari, bertekad agar ia bergabung dengan Liverpool pada musim panas itu.

Mbappe berkata: "Saya bermain untuk Monaco saat itu. Saya harus mengambil keputusan. Ya, Liverpool sangat menggoda. Ibu saya adalah salah satu pengagum berat Jurgen Klopp, dan Liverpool adalah tujuan favoritnya. Ia ingin saya pergi ke sana."

Ia melanjutkan: "Saya tidak mendengarkannya karena saya ingin bermain di kota saya, Paris. Saya tidak ingin meninggalkan negara saya sebelum menjadi sosok yang berarti. Tetapi ya, ibu saya selalu berkata kepada saya: Liverpool akan ada di sana, bermain di Anfield, itu akan luar biasa bagimu. Saya menjawabnya: baiklah."

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Ia meneruskan: "Saya pergi ke sana untuk tahap pertama negosiasi. Saya pergi ke kotanya, ke stadionnya, dan bertemu dengan orang-orangnya. Ia berkata: ini klub yang luar biasa, semua orang sangat ramah, ini klub yang kekeluargaan, klub yang hebat."

Mbappe menambahkan: "Ibu saya pergi ke Anfield dan jatuh cinta padanya. Ia menghadiri beberapa pertandingan sendirian, untuk menikmati suasananya, karena ia ingin membayangkan saya berada di stadion itu."

Setelah beberapa pekan negosiasi, Mbappe bergabung dengan Paris Saint-Germain, sebelum meninggalkannya beberapa tahun kemudian menuju Real Madrid.

Dalam wawancara pada hari Selasa ini, Mbappe mengenang kembali alasan-alasan yang mendorongnya menandatangani kontrak dengan Paris, di samping negosiasi intensif yang berlangsung di atas jet pribadi, jauh dari sorotan orang-orang yang usil.

Kylian menjelaskan: "Kami tidak pernah berhenti berbicara. Saya bertanya kepadanya: bagaimana pendapatmu, Bu? Ia menjawab: menurutku, kamu harus pergi ke Liverpool. Saya menjawab: baiklah, baiklah, baiklah."

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Ia menambahkan: "Jurgen Klopp adalah pelatih yang luar biasa. Saya bertemu dengannya dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Saya sangat menghormatinya. Saya ingat kami berada di atas pesawat, terbang di udara sementara ia menjelaskan proyeknya kepada saya. Saya berkata kepadanya: tidak perlu meyakinkan saya. Anda adalah Jurgen Klopp, dan ini adalah Liverpool, klub besar, jadi tentu saja, kehadiran saya di sini berangkat dari ketertarikan saya. Tetapi saya memiliki hal-hal lain, dan proyek-proyek lain, yang tidak kalah penting."

Pemain asal Prancis itu melanjutkan: "Saya menambahkan kepadanya: apa pun keputusan saya, itu akan menjadi keputusan yang tepat, karena kita berbicara tentang klub-klub terbesar di dunia."

Ia menambahkan: "Ini kisah yang lucu. Tetapi pada akhirnya, saya memutuskan pergi ke Paris Saint-Germain, karena bagi saya, sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh di Paris, tidak ada perasaan yang lebih besar daripada membuktikan kemampuan saya untuk menjadi bintang di tanah kelahiran saya."