Ibrahimović: Saya tidak melihat ada kelemahan apa pun di Prancis... Ini sungguh menakutkan

Legenda Swedia, Zlatan Ibrahimović, memuji kekuatan tim nasional Prancis, salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026, sambil menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya kelemahan dalam skuad Les Bleus.

Timnas Prancis dengan mudah mengalahkan Swedia (3-0) pada Rabu dini hari dalam babak 32 besar, sehingga lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi timnas Paraguay yang menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.

Ibrahimović mengatakan dalam wawancara dengan jaringan saluran "Fox Sports" setelah timnas negaranya tersingkir dari Piala Dunia: "Saya sudah mengatakan itu sebelum pertandingan, saya belum melihat titik kelemahan apa pun pada timnas Prancis hingga saat ini. Semua penyerang mereka mampu menentukan hasil pertandingan."

Mantan bintang Barcelona, Milan, dan Paris Saint-Germain itu menambahkan: “Mereka menampilkan pertandingan yang luar biasa hari ini. Oliisi memang tidak mencetak gol, tapi dia memiliki visi yang tidak dimiliki Dembélé dan Mbappé; dia melihat peluang yang tidak mereka lihat, meskipun kemampuan mereka berbeda. Kita akan lihat sejauh mana Prancis bisa melangkah, tapi ini menakutkan.”

Dia melanjutkan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Dari lima pemain terbaik di dunia, tiga di antaranya ada di lini serang ini: Dembélé, Oulissi, dan Mbappé. Adapun dua pemain lainnya, bisa ditambahkan Haaland dan Yamal; Messi tentu saja berada di level yang berbeda. Namun, tiga di lini serang ini! Dan tidak mudah untuk mencapai kombinasi yang sempurna ini.”

Ia menjelaskan: “Sebagai contoh, ketika Paris Saint-Germain memiliki Mbappé, Messi, dan Neymar, hal itu tidak berhasil 100%.” ​​Namun, para pemain ini tidak memiliki kesombongan untuk menganggap diri mereka yang terbaik. Mereka juga melakukan tugasnya saat tidak menguasai bola, dan itu jauh lebih penting. Karena kita tahu apa yang bisa mereka lakukan saat menguasai bola. Mereka semua mampu menentukan hasil pertandingan sendirian. Itu sungguh menakutkan.”



