Ibrahimović: Saya hampir diusir empat kali dalam pertandingan Prancis melawan Paraguay

Bintang Swedia Zlatan Ibrahimović menganalisis lolosnya tim nasional Prancis ke babak perempat final Piala Dunia, setelah mengalahkan tim Paraguay dengan skor 1-0 di babak 16 besar.

Tim asuhan pelatih Didier Deschamps berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia berkat gol penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappé pada menit ke-70 dalam pertandingan yang digelar di Philadelphia.

Para pemain timnas Paraguay berusaha menggagalkan tendangan penalti tersebut beberapa saat sebelum Mbappé melepaskan tendangannya, yang menjadi salah satu dari sejumlah taktik curang yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

Tim asal Amerika Selatan ini berulang kali menargetkan para pemain Prancis, khususnya Mbappé, sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 98 menit, di mana para pemain Paraguay melakukan 13 pelanggaran.

Meskipun demikian, sikap Prancis terhadap provokasi ini tetap tenang dan terkendali, dan Mbappé hanya menanggapi dengan tertawa saat waktu tambahan babak kedua ketika beberapa bek Paraguay mendekatinya.

Pelatih Didier Deschamps menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan “pemain-pemain bertubuh paling besar” dalam skuadnya untuk “mendekat dan berdiri mengelilingi Mbappé di akhir pertandingan” guna menghindari terjadinya insiden lain.

Tim nasional Paraguay tidak menimbulkan ancaman nyata di depan gawang selain permainan fisik yang kasar, sesuatu yang mungkin sudah diperkirakan, karena mereka hanya melepaskan 5 tembakan sepanjang pertandingan.

Ibrahimović mengatakan, melalui Fox Sports: “Ini merupakan tantangan yang berbeda bagi mereka hari ini. Ini lebih berkaitan dengan tidak terpancing oleh provokasi, menjaga kekompakan dan ketenangan, serta tidak kehilangan keseimbangan. Mereka tidak terjebak dalam perangkap yang mereka pasang.”

Ketika ditanya apakah bermain dalam pertandingan seperti ini sulit, Ibrahimović menjawab: “Ya, memang begitu. Memang begitu. Kalau saya jadi mereka, saya pasti sudah mendapat empat kartu merah dalam pertandingan ini! Dan mungkin saya sudah mengirim seseorang ke… (Zlatan tidak menyelesaikan kalimatnya), tapi ya, itulah kenyataannya.”

Bintang asal Swedia itu melanjutkan: “Saya suka bermain sepak bola yang sesungguhnya. Saya tidak suka jika ada yang mencoba memprovokasi saya. Namun, ini adalah bagian dari permainan, sekaligus bukan bagian darinya.”

Ibrahimović melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan: “Para pemain Prancis menunjukkan ketenangan dan bersikap santai. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan menanggapi provokasi itu dengan senyuman. Itulah cara terbaik untuk membalas; tersenyum, mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan sekarang pergilah bersama para penggemar untuk merayakannya. Itulah cara terbaik untuk membalas.”