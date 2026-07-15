Legenda Swedia, Zlatan Ibrahimović, berpendapat bahwa tim nasional Prancis lebih membutuhkan seorang manajer teknis daripada sekadar pelatih dalam waktu dekat.

Timnas Prancis kalah kemarin Selasa dari Spanyol (2-0) di semifinal Piala Dunia 2026, dan akan bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dini hari Minggu mendatang melawan tim yang kalah dari laga Inggris melawan Argentina yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Rabu.

Sebagian besar laporan media menunjukkan bahwa pertandingan perebutan tempat ketiga ini akan menjadi yang terakhir bagi Didier Deschamps sebagai pelatih tim Les Bleus, menandai berakhirnya perjalanan selama 14 tahun sebagai pelatih tim nasional negaranya.

Legenda Prancis, Zinedine Zidane, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia.

Mengenai hal ini, Ibrahimović mengatakan dalam wawancara dengan saluran “Fox Sports”: “Zidane telah menunjukkan performa luar biasa bersama Real Madrid, di mana ia memenangkan tiga gelar Liga Champions. Kita semua tahu bahwa ia akan melatih timnas Prancis. Ia hanya akan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh Deschamps.”

Bagi Ibrahimović, tantangan utama bagi pelatih baru Prancis bukanlah dalam pemilihan pemain, melainkan dalam manajemen tim.

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh "Foot Mercato": "Tim ini tidak membutuhkan pelatih, melainkan seorang manajer teknis. Dia harus menciptakan gayanya sendiri dalam memimpin tim dan tahu kapan harus melakukan pergantian pemain."

Mengenai kekalahan dari Spanyol di semifinal Piala Dunia, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengatakan: “Saya merasa para pemain Prancis tidak sepenuhnya fokus, mereka tidak bersemangat.”