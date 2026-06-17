Ibrahimović menuduh legenda Amerika itu tidak tahu apa-apa... dan Henry tercengang

Di sela-sela kemenangan Prancis atas Senegal dengan skor 3-1, kemarin, dalam Piala Dunia 2026, terjadi perdebatan di studio analisis jaringan "Fox Sports" Amerika Serikat, setelah pemain asal Swedia Zlatan Ibrahimović menyerang pernyataan legenda Amerika Serikat Landon Donovan mengenai penampilan "Les Bleus".

Kisah ini bermula ketika Donovan mengkritik penampilan timnas Prancis pada babak pertama, dengan menilai bahwa para pemain asuhan Didier Deschamps tampil “sombong” dan “ceroboh” saat menghadapi Senegal.

Pernyataan ini memicu keberatan dari pemain Prancis Thierry Henry, yang menegaskan bahwa banyak orang meremehkan kekuatan tim nasional Senegal, sambil menyoroti bahwa kegagalan mengunci kemenangan lebih awal tidak berarti Prancis bermain dengan sikap sombong atau angkuh.

Henry mengatakan dalam analisisnya: “Saya tidak mengerti deskripsi ini. Apakah jika Prancis tidak unggul tiga gol dalam 15 menit pertama, tim itu langsung dianggap sombong? Kita harus mengakui keunggulan Senegal; mereka adalah tim yang kuat dan semua orang tahu itu.”

Namun, perdebatan tidak berhenti sampai di situ, karena Alexi Lallas, mantan bintang timnas AS, kembali menanggapi pernyataan Donovan, menjelaskan bahwa timnas Prancis menunjukkan karakter juara ketika performa mereka meningkat secara signifikan di babak kedua, sambil menambahkan: “Kenyataannya, jika mereka sombong, itu karena mereka mampu menampilkan performa tingkat tinggi seperti yang terlihat di babak kedua.”

Pada saat itulah Ibrahimović ikut campur dan membuat perdebatan ini semakin memanas, ketika ia dengan tegas menolak menyebut penampilan Prancis sebagai kesombongan.

Mantan penyerang Swedia itu berkata: “Ini bukan kesombongan, melainkan kepercayaan diri.”

Kemudian ia melontarkan kalimat yang menjadi yang paling banyak dibicarakan setelah episode tersebut:“Orang-orang bodoh akan menyebutnya kesombongan, sedangkan orang-orang cerdas akan menyebutnya kepercayaan diri,” secara implisit menuduh Donovan dan kemudian Lallas sebagai orang-orang bodoh.

Pernyataan Zlatan tersebut merupakan pembelaan langsung terhadap timnas Prancis, yang berhasil melewati awal pertandingan yang seimbang melawan Senegal sebelum akhirnya memenangkan laga berkat kualitas individu para bintangnya, terutama Kylian Mbappé yang mencetak dua gol, serta Michael Oliisi yang dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

Komentar Ibrahimović tidak luput dari perhatian di dalam studio, karena kamera menangkap reaksi Thierry Henry begitu mendengar pernyataan tersebut; ia tampak terkejut dan matanya melebar secara mencolok.

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