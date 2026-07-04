Ibrahimović Menjawab... Apakah Maroko Lolos Berkat Keberuntungan?

Pemain asal Swedia Zlatan Ibrahimović, legenda klub Italia AC Milan, mengungkap alasan di balik kemenangan tim nasional Maroko atas Kanada, dengan menjelaskan bahwa juara Afrika itu tidak bermain bagus pada babak pertama.

Timnas Maroko telah memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam dalam babak 16 besar, sehingga "Singa Atlas" terus menorehkan sejarah di Piala Dunia edisi kali ini.

Saat tampil di saluran “Fox Sports”, Ibrahimović mengatakan: “Pada akhirnya, tim yang lebih kuatlah yang menang. Babak pertama memang tidak sempurna, tetapi mereka bangkit dan mencetak tiga gol yang mereka butuhkan.”

Bintang asal Swedia itu menambahkan: “Tidak ada rahasia atau keberuntungan di balik itu, mereka memang tim terkuat, dan karena itu pantas lolos ke perempat final.”

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Ibrahimović menyoroti bahwa timnas Maroko menunjukkan karakter yang kuat selama pertandingan, karena mereka tidak terpengaruh oleh penampilan yang kurang optimal di babak pertama, dan berhasil menguasai permainan seiring berjalannya waktu, memanfaatkan keunggulan teknis dan fisik mereka untuk memastikan kemenangan dengan skor 3-0.

Timnas Maroko terus menampilkan performa kuat di Piala Dunia 2026, setelah menjadi tim Arab pertama yang mencapai perempat final pada edisi kali ini, Pertandingan ini juga mencatat prestasi bersejarah lainnya, setelah Ezzedine Ounahi mencetak gol ke-100 bagi negara-negara Arab dalam sejarah Piala Dunia, sebelum ia sendiri menambahnya menjadi 101, dan kemudian Sofiane Rahimi menambahkan gol ke-102 bagi negara-negara Arab.