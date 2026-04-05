Ibrahim Hassan: Timnas Mesir unggul atas semua tim Arab... dan perilaku suporter Spanyol sungguh menyedihkan

Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, berbicara mengenai apa yang terjadi di balik layar dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol melawan tim nasional Spanyol, sambil menegaskan bahwa tim Mesir tampil solid meskipun kondisi sulit yang menyelimuti pertandingan tersebut.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol di Barcelona, dan sebelumnya tim Mesir menang 4-0 atas Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan di Jeddah.

Ibrahim Hassan menjelaskan dalam wawancara di saluran On Sport bahwa staf teknis yang dipimpin oleh Hossam Hassan mengandalkan analisis mendalam terhadap lawan, sambil mengatakan bahwa tim nasional berhasil membangun atas hal-hal positif yang dicapai selama pemusatan latihan terakhir, yang tercermin dalam penampilan di lapangan.

Ia mencatat bahwa persiapan untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Spanyol tidaklah mudah, mengingat perubahan berulang pada tempat penginapan serta pembatalan pertandingan melawan Spanyol lebih dari sekali, sebelum akhirnya dimasukkan pada menit-menit terakhir, yang menimbulkan tekanan besar pada tim, terutama karena harus menjalani dua pertandingan berat di luar kandang dan berpindah-pindah di antara keduanya.

Dia menekankan bahwa timnas Mesir "lebih unggul dari semua timnas Arab", sambil menambahkan bahwa semua lawan berusaha meraih hasil positif saat menghadapi mereka.

Perlu dicatat bahwa timnas Mesir menempati peringkat ke-29 dalam peringkat FIFA terbaru, dan berada di peringkat ketiga di kawasan Arab setelah Maroko (peringkat ke-8) dan Aljazair (peringkat ke-28).

Ibrahim Hassan mengungkap detail negosiasi untuk pertandingan persahabatan yang kuat, menegaskan bahwa ada rencana untuk menghadapi timnas Argentina dan negosiasi hampir selesai, sebelum terhenti, sehingga kemudian diatur untuk menghadapi Spanyol, bahkan setelah dipastikan akan digelar di luar Mesir.

Ia menegaskan bahwa staf teknis timnas Mesir menerima beberapa tawaran pelatihan dari tim-tim lain, namun menunda pertimbangannya hingga setelah Piala Dunia, karena "duo pelatih ini menempatkan timnas Mesir sebagai prioritas utama".

Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap perilaku suporter Spanyol, menegaskan bahwa siulan ejekan selama lagu kebangsaan Mesir dinyanyikan sangat menyedihkan, namun ia menekankan pada saat yang sama bahwa para pemain tim nasional membalasnya di lapangan dengan penampilan yang kuat dan hasil yang positif, serta menuntut agar bendera dan lagu kebangsaan setiap negara dihormati.

Baca juga: Video

| Al-Soulia Buka Suara: Al-Ahly Tidak Menghargai Saya... dan Saya Merasa Terluka Karena Tidak Diucapkan Selamat Tinggal oleh Penonton

