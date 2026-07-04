Ibrahim Hassan: Kami tidak melihat Messi... tapi kami punya 26 pemain seperti dia di tim nasional Mesir

Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, memuji semangat yang ditunjukkan para pemain Al-Fara'una selama perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, sekaligus mengungkap detail cedera Mohamed Salah serta cara persiapan saudaranya, pelatih Hossam Hassan, menjelang pertandingan.

Tim Firaun berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia, Jumat kemarin, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti (4-2), menyusul hasil imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dan akan berhadapan dengan Argentina yang mengalahkan Cape Verde (3-2) setelah perpanjangan waktu.

Ibrahim Hassan mengatakan dalam wawancara telepon dengan jurnalis Ahmed Musa, dalam program “Atas Tanggung Jawab Saya” yang disiarkan di saluran “Sada Al-Balad”: “Ketika Salah keluar dari pertandingan melawan Iran, dia mengalami cedera, dan ada upaya yang dilakukan agar dia bisa tampil di pertandingan melawan Australia… Cedera Salah biasanya membutuhkan waktu setidaknya 10 hari untuk pulih.”

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Ia menambahkan: “Hossam mempersiapkan diri dan siap menghadapi setiap pertandingan seolah-olah itu ujian; Hossam mempelajari setiap tim, dan para pemain menghafal segala hal tentang tim lawan, itulah sebabnya para pemain tahu segalanya... Selain itu, Hossam memberikan kepercayaan penuh kepada para pemain, dan sejak hari pertama, para pemain berkata kepada Hossam: ‘Kami tidak ingin pulang dan ingin terus bermain di sini’.”

Mantan bek kanan timnas Mesir itu melanjutkan: “Kami bilang kepada para pemain: ‘Mainlah dan lakukan yang terbaik. Kami tidak tahu apakah kami akan bermain di Piala Dunia lagi atau tidak, kami tidak tahu berapa banyak Piala Dunia yang akan kami jalani dalam hidup kami…’ Haitham Hassan kemarin tampil luar biasa, dan dia siap untuk diturunkan; tergantung situasi pertandingan, dia akan dimasukkan.”

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Argentina yang dipimpin oleh legenda Lionel Messi, Selasa mendatang, Ibrahim Hassan mengatakan: “Kami tidak memandang Messi; kami mengatakan kepada para pemain: ‘Turunlah dan mainlah, jangan pedulikan siapa lawanmu… Mereka punya Messi, dan kami di Mesir punya Mohamed Salah, serta 26 Messi lainnya, dan insya Allah Tuhan akan memberkati kami.”