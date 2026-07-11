Salah satu keputusan wasit selama kemenangan tim nasional Spanyol atas Belgia dengan skor 2-1, Jumat malam tadi, di babak perempat final Piala Dunia 2026, memicu kontroversi besar setelah para pemain tim nasional Belgia menuntut tendangan penalti akibat sentuhan tangan terhadap Rodri di dalam kotak penalti.

Meskipun ada protes, wasit asal Inggris Michael Oliver menolak memberikan pelanggaran apa pun, sebuah keputusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan permainan, menurut peraturan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB).

Mengapa tidak diberikan tendangan penalti?

Insiden tersebut terjadi setelah bola memantul dari kepala bek Spanyol, Aymeric Laporte, sebelum menyentuh tangan rekan setimnya, Rodri, di dalam kotak penalti.

Menurut peraturan IFAB, sentuhan bola pada tangan atau lengan pemain tidak dianggap pelanggaran jika bola tersebut datang langsung dari rekan setimnya, kecuali jika sentuhan tersebut menyebabkan bola langsung masuk ke gawang lawan atau pemain tersebut langsung mencetak gol, yang merupakan situasi di mana pelanggaran akan diberikan kepada tim lawan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti dianggap sah secara hukum.

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Insiden serupa di Liga Champions

Ini bukanlah kali pertama interpretasi aturan ini diterapkan, karena pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Bayern München pada leg kedua semifinal Liga Champions tanggal 6 Mei lalu juga menyaksikan situasi serupa.

Dalam pertandingan tersebut, bola yang ditendang oleh pemain Portugal Vitinha mengenai tangan rekan setimnya João Neves di dalam kotak penalti, namun wasit tidak memberikan tendangan penalti, dengan mengacu pada ketentuan yang sama dalam peraturan permainan.