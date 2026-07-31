Pelatih asal Belgia, Hugo Broos, resmi mengumumkan kepergiannya dari kursi kepelatihan tim nasional utama Afrika Selatan setelah kontraknya berakhir, sekaligus mengakhiri perjalanan kepelatihan istimewa yang berlangsung lebih dari lima tahun sebagai pucuk pimpinan teknis "Bafana Bafana".

Pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membawa Afrika Selatan menembus babak gugur di ajang Piala Dunia untuk pertama kali sepanjang sejarahnya pada musim panas tahun ini, dengan mencapai babak 32 besar sebelum akhirnya tersingkir di tangan Kanada.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar untuk mengumumkan tidak diperpanjangnya kontraknya, Broos mengungkap alasan-alasan yang mendorongnya mengambil langkah ini, "Jauh dari keluarga dalam waktu yang lama dan momen-momen berat yang saya lalui sendirian di Afrika Selatan adalah yang mendorong saya untuk mengambil keputusan sulit ini," sambil menyiratkan pada saat yang sama kemungkinan dirinya pensiun total dari dunia kepelatihan dan mencurahkan waktu untuk kehidupan pribadinya.

Pengumuman ini datang setelah munculnya kontroversi yang mewarnai kalangan olahraga pada bulan Juli, ketika Federasi Sepak Bola Afrika Selatan mengeluarkan dua pernyataan terpisah untuk membantah rumor pemecatannya atau tawaran perpanjangan kontraknya untuk satu tahun tambahan.

Federasi Sepak Bola Afrika Selatan melalui akun resminya di platform "X" menyampaikan pesan terima kasih dan penghargaan kepada pelatih Belgia tersebut yang berbunyi, "Terima kasih pelatih Hugo Broos. Sebuah bangsa yang penuh rasa syukur memberi hormat kepada Anda. Hari ini, saat kami menyaksikan Anda meninggalkan jabatan, kami berhenti sejenak untuk menyampaikan rasa terima kasih kami yang paling mendalam dan tulus atas segala yang telah Anda berikan untuk sepak bola di Afrika Selatan."

Broos sebelumnya telah membawa Afrika Selatan lolos ke putaran final Piala Dunia terakhir untuk pertama kali melalui kualifikasi sejak tahun 2002, di mana tim berhasil melaju ke babak 32 besar dengan menempati peringkat kedua di Grup Pertama setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dan bermain imbang melawan Ceko dengan skor 1-1, sebelum perjalanan di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan dari tuan rumah Kanada dengan skor 1-0.

Perlu dicatat bahwa Broos, yang mengemban tugas pada tahun 2021 setelah absen dari Piala Afrika, telah mengembalikan "Bafana Bafana" ke podium juara benua dengan meraih medali perunggu di Piala Afrika 2023. Timnas Afrika Selatan dijadwalkan memulai era baru tanpa pelatih Belgia mereka mulai bulan September mendatang, ketika mereka mengawali perjalanan kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan menghadapi Guinea.