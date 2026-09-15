Howard Webb membuka kotak hitam skandal derbi Manchester

Howard Webb, ketua komite wasit dari badan "Pro Ref" yang bertanggung jawab mengelola wasit Liga Primer Inggris, memberikan tanggapan resmi pertamanya untuk membahas seluk-beluk keputusan wasit yang kontroversial, yang berujung pada disahkannya gol Erling Haaland untuk Manchester City dalam derbi Minggu lalu di Stadion Old Trafford.

Gol tersebut awalnya dianulir dengan alasan offside pada penyerang City, sebelum teknologi video (VAR) turun tangan untuk membatalkan bendera dan mengesahkan gol, meskipun rekannya Enzo Fernandez berada dalam posisi offside yang jelas dan terlibat langsung dalam permainan, yang mendorong badan tersebut untuk secara resmi mengakui adanya kesalahan fatal dalam pengesahan gol itu.

Dalam pernyataannya pada episode pertama program "Match Officials Mic’d Up", yang menyiarkan rekaman audio antara wasit pertandingan dan ruang video, Webb mengatakan sebagaimana dikutip situs resmi Liga Primer: "Kami merasa penting untuk mengakui kesalahan dalam insiden ini; kami tahu bahwa Erling Haaland, yang dihukum dengan bendera di lapangan, tidak berada dalam posisi offside, tetapi kami juga menyadari bahwa Enzo Fernandez berada dalam posisi offside, dan hampir dapat dipastikan terlibat dengan lini pertahanan Manchester United, dan besar kemungkinan juga dengan penjaga gawang."

Webb menambahkan sambil menyatakan penyesalannya: "Saya merasa sangat kecewa dengan hasil ini, dan semua orang berbagi perasaan yang sama, terutama tim wasit itu sendiri; mereka bangga dengan pekerjaan mereka dan saat ini merasakan kepedihan setelah kelalaian ini, dan mereka tidak akan bertugas dalam memimpin pertandingan hingga berakhirnya periode jeda internasional."

Webb mengungkapkan adanya komunikasi langsung dengan manajemen Manchester United dengan mengatakan: "Kami berkomunikasi dengan Manchester United dan mengakui kesalahan sebagaimana selalu kami lakukan ketika hal-hal semacam ini terjadi. Kesalahan-kesalahan ini tidak sering terulang, tetapi kami berkomitmen pada transparansi dan kejelasan; oleh karena itu kami memutar rekaman audio dan cuplikan video kepada para pejabat klub untuk menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi, dan kami akan meninjau insiden ini untuk memahami cacat prosedural yang menyebabkan kami tidak sampai pada keputusan yang benar."

Mengenai alasan teknis yang menetapkan Fernandez dalam posisi offside meskipun tidak menyentuh bola, Webb menjelaskan: "Fernandez memang tidak menyentuh bola, sehingga ia tidak melakukan konsep langsung offside melalui sentuhan, tetapi peraturan menghukum offside bahkan tanpa kontak; sebab saat bola umpan silang datang, kita melihat Fernandez jelas bergerak menuju bola tersebut dan menjadi sangat dekat dengannya."

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Ia melanjutkan penjelasan tentang dampak langsung terhadap bek dan penjaga gawang United: "Gerakan ini berdampak langsung pada bek Lisandro Martinez yang berada di dekatnya, di mana hal itu menghalanginya untuk melakukan intervensi dan membuang bola, dan juga berdampak pada penjaga gawang Senne Lammens yang tidak dapat bergerak maju secara normal, atau bersiap terhadap kemungkinan berbenturan dengan Fernandez, yang membuatnya keluar dari posisi yang benar ketika bola melewati Fernandez dan ditembakkan Haaland ke gawang."

Tentang rahasia mengapa wasit video mengabaikan keterlibatan Fernandez, Webb mengatakan: "Ketika wasit VAR memulai tinjauannya, terlihat baginya melalui teknologi offside semi-otomatis bahwa Haaland berada dalam posisi yang benar dengan selisih 3 sentimeter berkat cakupan bek Patrick Dorgu di sisi yang berlawanan, dan di sinilah wasit terjebak dalam fokus yang berlebihan pada Haaland, dan mengasumsikan bahwa gol tersebut benar sepenuhnya."

Webb melanjutkan dengan mengungkapkan seluk-beluk kegagalan di ruang teknologi: "Ketika mengulang cuplikan melalui aplikasi lengkap, wasit tidak menilai dampak penuh dari posisi Fernandez; ia hanya sebatas memeriksa apakah ia telah menyentuh bola untuk mengumpankannya kepada Haaland atau tidak. Pada saat itu ia mengalami apa yang dikenal sebagai 'penglihatan sempit', dan berfokus sepenuhnya pada Haaland, dan seharusnya anggota tim ruang lainnya turun tangan untuk mengeluarkannya dari terowongan sempit ini, yang sayangnya tidak terwujud."

Dalam konteks yang berkaitan, Webb membela keputusan wasit Michael Oliver untuk mengusir Phil Foden pemain City setelah menendang Bruno Fernandes, sambil menolak tuntutan untuk mengusir pemain Portugal itu juga, dan menjelaskan: "Tindakan Fernandes lebih menggambarkan kecerobohan daripada perilaku kekerasan; sebab perilaku kekerasan menuntut penggunaan kekuatan yang berlebihan atau brutal, dan saat meneliti cuplikan itu dengan kecepatan normal kita tidak menemukan unsur-unsur tersebut, sehingga pelanggaran itu hanya layak mendapat kartu kuning."

Ketua komite wasit itu menunjukkan tidak adanya ruang bagi intervensi VAR untuk menuntut kartu bagi Fernandes, mengingat wasit telah menyaksikan insiden itu di lapangan dan telah mengambil hukuman administratifnya terhadap Foden.