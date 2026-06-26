Pelatih kepala tim nasional Mesir, Hossam Hassan, menyampaikan pesan kepada mantan bintang tim nasional Mesir, Mohamed Abu Treika, dalam wawancara dengan jaringan "BeIN Sports" tempat legenda Al-Ahly tersebut bekerja.

Hossam Hassan mengatakan: “Salam untuk semua yang ada di studio, tetapi secara khusus untuk Mohamed Abu Treika, dia adalah saudara yang baik dan sangat saya sayangi, dan saya sangat senang bersamanya saat kami bermain bersama di Piala Afrika 2006.”

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Pelatih timnas Mesir itu melanjutkan: “Saya berterima kasih kepada Abu Treika atas dukungannya dan kecintaannya terhadap timnas Mesir.”

Timnas Mesir saat ini sedang bersiap menghadapi Iran, besok pagi Sabtu waktu Greenwich, dalam pertandingan putaran ketiga Grup 7 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Mesir memasuki pertandingan ini sebagai pemuncak grup dengan raihan 4 poin, hasil dari hasil imbang melawan Belgia (1-1) pada putaran pertama, dan kemenangan atas Selandia Baru (3-1) pada putaran kedua.

Di sisi lain, Iran berada di posisi kedua dengan 2 poin, unggul selisih gol atas Belgia yang berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama, sementara Selandia Baru berada di posisi terbawah dengan 1 poin.