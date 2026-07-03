Hossam Hassan memuji pengalaman "Maroko" menjelang laga melawan Australia

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, berbicara tentang "Maroko" menjelang pertandingan tim Firaun melawan Australia di babak 16 besar Piala Dunia.

Timnas Mesir sedang bersiap menghadapi Australia, Jumat malam ini, di babak 32 besar Piala Dunia.

Hossam Hassan mengatakan dalam konferensi pers pra-pertandingan, “Kita harus mengapresiasi penampilan tim-tim Arab dan Afrika di turnamen ini, setelah mereka menampilkan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa.”

Ia melanjutkan, “Kami menyaksikan penampilan yang membanggakan dari tim-tim Afrika dan Arab meskipun mereka telah tersingkir dari turnamen ini.”

Pelatih timnas Mesir itu menambahkan, “Timnas Maroko, saudara kita, kini sudah berpengalaman di Piala Dunia.”

Ia juga menyoroti, “Pemain termuda dalam skuad Maroko saat ini telah berpartisipasi dalam dua edisi atau lebih Piala Dunia.”

Timnas Maroko sebelumnya berhasil melaju melewati babak 32 besar, setelah meraih kemenangan dramatis atas Belanda melalui adu penalti.

Hossam Hassan menyoroti, “Timnas Mesir mampu melaju sejauh mungkin di turnamen ini, untuk membahagiakan para pendukungnya.”

Ia menambahkan, “Kami berusaha mengimbangi kurangnya pengalaman di Piala Dunia yang dimiliki timnas Mesir dengan kerja keras para pemain dan perkembangan tim secara keseluruhan.”