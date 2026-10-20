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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Hossam Hassan Membalas Sanksi Larangan dari FIFA dengan Pernyataan Mengejutkan

H. Hassan
M. Ziko
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Pelatih Mesir memecah kebisuan

Dalam reaksi pertamanya terhadap sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" atas dirinya, Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir, melontarkan pernyataan mengejutkan setelah menyebut keputusan larangan bertanding atas dirinya sebagai "kehormatan bagi saya", dalam sikap yang mencerminkan ketegasan posisinya pasca peristiwa yang terjadi dalam laga Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Mesir menerima keputusan komite disiplin FIFA terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Hossam Hassan dan saudaranya, Ibrahim Hassan, manajer timnas, bersama pemain Mustafa Zico. Kembar Hassan masing-masing diputuskan dilarang bertanding selama 3 pertandingan, sementara Zico dilarang bertanding 5 pertandingan, selain pengenaan denda finansial kepada ketiganya dengan total 60 ribu dolar.

Hossam Hassan mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada situs "Yalla Kora" Mesir, mengomentari keputusan larangan bertanding atas dirinya: "Kehormatan bagi saya", seraya menambahkan: "Saya serahkan segala urusan kepada Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan".

Sanksi ini muncul dilatarbelakangi pernyataan-pernyataan yang menyusul laga Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kekalahan Mesir dengan skor 2-3, di tengah tuduhan yang dilontarkan pihak Mesir kepada FIFA dan tim wasit atas keberpihakan terhadap timnas Argentina.

Berdasarkan keputusan tersebut, Hossam Hassan, Ibrahim Hassan, dan Mustafa Zico akan absen pada dua laga timnas Mesir melawan Malawi, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang, dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027.

Kembar Hassan juga akan absen pada laga pertama Mesir di Maret 2027 melawan Angola, untuk menuntaskan masa hukuman larangan bertanding. Adapun Mustafa Zico, masa absennya akan berlanjut hingga Juni mendatang, yang berarti ia menjauh dari empat pertandingan tersisa timnas Mesir di kualifikasi Piala Afrika 2027, di samping satu pertandingan lainnya, sesuai sanksi yang diumumkan.

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