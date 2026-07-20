Mats Hummels, legenda sepak bola Jerman, menyalahkan upaya meniru gaya permainan tim nasional Spanyol dan Barcelona, dengan menganggap hal itu sebagai salah satu penyebab utama kemunduran sepak bola Jerman, serta menegaskan bahwa tren ini telah membuat tim nasional Jerman kehilangan banyak keunggulan historisnya.

Homels, mantan pemain timnas Jerman dan kini analis di saluran Magenta TV, melakukan tinjauan kritis yang tajam terhadap perjalanan perkembangan sepak bola Jerman, dalam sebuah diskusi menjelang final Piala Dunia 2026, di mana ia mengatakan: “Saya tidak tahu apakah itu benar 100%. Namun, kesan saya adalah bahwa sekitar tahun 2010, ada keyakinan bahwa kita harus meniru apa yang disebut ‘tiki-taka’ Spanyol dan Barcelona, yang saat itu menjadi acuan utama.”

Juara Piala Dunia 2014 itu menilai bahwa keputusan tersebut berkontribusi dalam melahirkan pemain-pemain dengan kemampuan teknis yang luar biasa, namun hal itu dilakukan dengan mengorbankan keunggulan yang selama ini menjadi ciri khas timnas Jerman, sambil menambahkan: “Muncul banyak pemain yang mahir bermain dengan luar biasa, memiliki keterampilan teknis tinggi, memberikan umpan-umpan bagus, dan mengubah arah permainan dengan sangat baik. Namun, hal pertama yang hilang dari Jerman adalah para pemain yang benar-benar lincah, pemain yang mampu menguasai bola dan menciptakan peluang dari ketiadaan.”

Hummels juga mengkritik pendekatan yang diterapkan oleh akademi-akademi sepak bola Jerman dalam beberapa tahun terakhir, sambil menegaskan: “Hasil jangka pendek sangat diutamakan. Para pemain yang secara fisik lebih kuat di kelompok usia muda mendapatkan peluang lebih besar daripada mereka yang perkembangan fisiknya terlambat.”