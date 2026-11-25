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Hoffenheim vs. Sturm Graz: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 SNP Arena

Hoffenheim menjamu Sturm Graz dalam laga Liga Europa di SNP Arena, Sinsheim. Kedua tim menempati posisi bersebelahan di papan bawah klasemen fase liga.

November sejauh ini berjalan sulit bagi tuan rumah asuhan pelatih Christian Ilzer. Mereka terakhir kalah 0-1 di markas Eintracht Frankfurt dan hanya mencatat satu kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir di Bundesliga.

Kemenangan itu diraih dengan skor 2-1 atas Schalke 04. Sebelumnya, Hoffenheim bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace di Liga Europa.

Sturm Graz datang dengan masalah yang jauh lebih besar. Tim asuhan Fabio Ingolitsch kalah dalam empat pertandingan kompetitif terakhir, yang terbaru dengan skor 0-1 di markas Altach.

Di Liga Europa, Sturm terakhir kalah 2-3 dari NK Celje. Tujuh gol tercipta dalam laga liga melawan RB Salzburg, yang berakhir 3-4 dari sudut pandang tim asal Graz itu.

Lini pertahanan menjadi masalah terbesar tim tamu karena Sturm kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan terakhir. Sementara itu, Hoffenheim terutama perlu meningkatkan permainan di lini depan.

Berikut semua informasi tentang waktu kick-off, siaran pertandingan, dan live streaming.

Perkembangan pekan ini: Apa yang terjadi di Hoffenheim dan Sturm Graz?

Hoffenheim mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Mereka terakhir kalah 0-1 di markas Eintracht Frankfurt. Sebelumnya, mereka menang 2-1 atas Schalke 04. Secara keseluruhan, Hoffenheim mencetak empat gol dan kebobolan enam gol.

Sturm Graz tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Laga terbaru berakhir dengan kekalahan 0-1 di markas Altach. Sebelumnya, Sturm kalah 3-4 dari Salzburg. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan 12 gol dalam periode tersebut.

Hoffenheim vs. Sturm Graz: Susunan pemain

Hoffenheim vs. Sturm Graz: Performa

Hoffenheim vs. Sturm Graz: Rekor pertemuan

Head to Head Seri 1 0 0 Club Friendlies Hoffenheim TSG 3 Sturm Graz SGR 1 FT 3 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Hoffenheim vs. Sturm Graz: Klasemen