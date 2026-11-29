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Hoffenheim vs. Augsburg: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 11 29 Nov 2026 - 11.30 SNP Arena

TSG Hoffenheim menjamu FC Augsburg di Bundesliga. Pertandingan digelar di SNP Arena, Sinsheim.

Hoffenheim datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan di kompetisi Eropa. Di Liga Europa, tim asuhan Christian Ilzer terakhir kali menang 3-1 atas Sturm Graz.

Di liga, hasil terakhir mereka kurang baik. Hoffenheim kalah 0-1 dari Eintracht Frankfurt dan kini berada di posisi ke-11.

Augsburg datang setelah meraih kemenangan. Mereka terakhir kali menang 3-1 atas Mainz 05. Sebelumnya, Augsburg kalah 2-5 saat bertandang ke RB Leipzig.

Tim tamu berada di posisi ke-10, satu tingkat di atas tuan rumah. Namun, pelatih Augsburg Manuel Baum tidak akan berada di bangku cadangan karena menjalani skorsing.

Berikut cara menyaksikan pertandingan tersebut.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kabar Hoffenheim dan Augsburg?

Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Hoffenheim meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. TSG terakhir kali menang 3-1 atas Sturm Graz. Sebelumnya, mereka kalah 0-1 dari Eintracht Frankfurt dan 0-2 dari Werder Bremen. Secara keseluruhan, Hoffenheim mencetak enam gol dan kebobolan enam kali.

Augsburg juga mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. FCA terakhir kali menang 3-1 atas Mainz 05, sementara di Piala DFB mereka menang 4-2 saat bertandang ke Sonnenhof Großaspach. Di liga, Augsburg kalah 2-5 dari RB Leipzig. Mereka mencetak sebelas gol dan kebobolan sebelas kali.

Hoffenheim vs. Augsburg: Susunan pemain

Hoffenheim vs. Augsburg: Performa terkini

Hoffenheim vs. Augsburg: Rekor pertemuan

Hoffenheim vs. Augsburg: Klasemen