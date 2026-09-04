Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, telah memutuskan status dua bintang barunya, yaitu pemain Brasil Gabriel Martinelli dan pemain Inggris Ollie Watkins, terkait keikutsertaan mereka dalam laga derbi Riyadh melawan Al Shabab.

Al Hilal bertandang ke markas Al Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kelima Liga Roshn.

Surat kabar Saudi "Al Riyadhiah" menyebutkan bahwa Martinelli telah bergabung dengan pemusatan latihan Al Hilal untuk menghadapi derbi lawan Al Shabab, dan diperkirakan akan masuk dalam daftar akhir yang akan diumumkan Inzaghi sesaat sebelum pertandingan.

Hal ini terjadi kurang dari 24 jam setelah klub ibu kota tersebut mengumumkan perekrutan Martinelli dari Arsenal, dalam transfer senilai 65 juta euro, sebagaimana diungkapkan oleh laporan-laporan media.

Sebaliknya, penyerang Inggris Ollie Watkins, yang datang dari Aston Villa, akan menjadi bagian utama dari susunan pemain inti yang akan diumumkan pelatih asal Italia itu, sebagaimana diungkapkan oleh surat kabar Saudi "Al Yaum".

Watkins sebenarnya telah memulai perjalanannya bersama "Sang Bos", pada hari Selasa lalu, ketika ia tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ketiga dalam kemenangan pada laga El Clasico atas rival tradisional, Al Ahli, dengan skor 3-0, di Stadion Kingdom Arena.

Al Hilal berupaya meraih kemenangan kelima secara beruntun, guna mempertahankan posisi puncak klasemen, yang saat ini mereka duduki dengan 12 poin, hanya unggul selisih gol atas Al Nassr yang menempati peringkat kedua.