Setelah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial dari total 115 pelanggaran terhadap aturan permainan finansial yang bersih di Liga Primer Inggris, Manchester City tengah menanti hukumannya menurut sejumlah laporan pers.

Di Inggris, tersebar pernyataan yang dinisbahkan kepada legenda Arsenal asal Prancis, Thierry Henry, terkait persoalan ini, di mana mantan penyerang internasional Prancis tersebut menyerukan agar dijatuhkan hukuman berat terhadap City.

Dalam sebuah unggahan melalui akun "Instagram" miliknya, mantan pemain Arsenal itu dengan tegas membantah pernah membuat pernyataan semacam itu, dengan mengatakan: "Berita bohong. Saya tidak berbicara dengan siapa pun dari Manchester City. Berhentilah mengarang cerita."

Sejumlah laporan pers menjelaskan bahwa Manchester City bisa saja dijatuhi hukuman atas pelanggaran-pelanggaran ini dengan berbagai bentuk mulai dari denda yang sangat besar, pengurangan poin, pencabutan gelar dari periode tersebut, hingga degradasi.

Klub tersebut diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan itu, sementara hukuman final belum ditetapkan.



