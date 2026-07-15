Henry mengkritik Prancis dengan keras: Spanyol bermain seolah-olah lawan tidak ada!

Legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry, menegaskan bahwa tim nasional Spanyol layak lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah secara jelas mengungguli Prancis dengan skor (2-0), sambil memuji penampilan kolektif yang ditunjukkan "La Roja" dalam laga semifinal tersebut, serta menilai bahwa tim nasional Spanyol sekali lagi membuktikan alasan di balik gelar juara Kejuaraan Eropa yang mereka raih.

Henry mengatakan, dalam analisisnya mengenai pertandingan tersebut melalui jaringan Fox Sports Amerika: “Spanyol menguasai bola sepanjang pertandingan, dan menunjukkan mengapa mereka adalah juara Eropa. Mereka jelas lebih unggul, dan tim yang lebih baiklah yang menang.”

Ia menambahkan: “Jika Anda tidak siap sejak menit pertama saat menghadapi Spanyol, Anda akan membayar harganya. Mereka adalah tim terburuk yang bisa Anda hadapi saat tertinggal dalam skor, karena membalikkan keadaan melawan mereka sangatlah sulit. Prancis harus mengevaluasi apa yang terjadi, belajar dari pengalaman ini, lalu kembali lebih kuat jika ingin mengungguli rival barunya.”

Dominasi Spanyol yang Berlanjut

Mantan bintang Prancis itu menyoroti bahwa keunggulan sepak bola Spanyol tidak lagi terbatas pada tim nasional senior, melainkan telah menjadi tren yang berkelanjutan di berbagai level.

Ia menjelaskan: “Lihatlah sepak bola wanita, tim-tim muda, dan Olimpiade… Kami kalah dari mereka pada tahun 2024, dan mereka terus tampil di setiap turnamen. Mereka memiliki identitas yang jelas dan filosofi yang konsisten; semua tim bermain dengan cara yang sama terlepas dari perbedaan kelompok usia.”

Dia melanjutkan: “Pelatih tahu betul bagaimana menerapkan gaya ini, dan hal itu terlihat jelas di lapangan. Ini adalah sistem kolektif yang juga melibatkan pemain-pemain berkualitas tinggi.”

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“Jika Spanyol menguasai bola, mereka tidak akan mengembalikannya kepada Anda”

Henry menyoroti gaya penguasaan bola Spanyol, menganggapnya sebagai senjata utama yang membuat perbedaan.

Ia berkata: “Ketika Spanyol menguasai bola, mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu, melainkan memaksamu untuk mengejarnya. Sistem yang mereka bangun patut dipuji, karena Spanyol tidak selalu menang dengan cara ini, namun kini mereka meraih kemenangan di semua kategori dan level.”

Gol kedua merangkum filosofi sekolah sepak bola Spanyol

Henry juga menyoroti gol kedua yang dicetak oleh Pedro Porro setelah serangkaian umpan panjang, yang menurutnya mencerminkan filosofi sepak bola Spanyol hingga ke detail terkecilnya.

Ia menjelaskan: “Saya mengalami hal ini sebagai pemain saat melawan Spanyol, sebagai pelatih saat menghadapi mereka, dan bahkan selama masa saya bersama Barcelona. Semua orang tahu pergerakan mereka; bolanya yang bergerak, sementara para pemain mempertahankan posisi mereka dan masing-masing percaya pada rekan-rekannya.”

Ia menambahkan: “Para pemain Spanyol terus-menerus memperluas lapangan untuk menarik lawan dan menciptakan ruang, lalu mengoper bola seolah-olah lawan tidak ada. Baik itu Alex Baena atau Niko Williams, setiap pemain tahu persis apa yang diharapkan darinya, karena mereka mempelajari gaya ini sejak usia sembilan tahun. Baik itu pertandingan internasional pertamanya maupun yang ketiga, ia masuk ke lapangan dengan sudah tahu cara bermain, karena semua orang berasal dari sekolah yang sama.”