Henry memuji rekan setimnya Haaland di timnas Norwegia

Thierry Henry sangat memuji Antonio Nusa. Penyerang sayap yang lincah itu membawa Norwegia unggul dengan cara yang indah atas Pantai Gading di babak 16 besar Piala Dunia, yang disambut gembira oleh mantan penyerang top tersebut.

“Sungguh momen Piala Dunia yang luar biasa bagi Antonio Nusa. Ketika negaramu membutuhkan seseorang untuk tampil gemilang dalam pertandingan sistem gugur, inilah tepatnya cara mencetak gol yang kamu impikan. Tenang, terkendali, dan tanpa rasa takut,” seru Henry di studio Fox News.

“Itulah mengapa begitu banyak orang membicarakan potensi Nusa dalam beberapa tahun terakhir. Dia cepat, bermain langsung, dan tak terduga. Dan ketika dia menghadapi para bek dengan penuh percaya diri, dia menjadi mimpi buruk yang sulit dihentikan. Malam ini, dia telah membuktikan bahwa dia mampu tampil di panggung sepak bola terbesar,” tambah Henry dalam pujiannya kepada Nusa.

Analis Piala Dunia itu kemudian membahas gol indah Nusa. “Yang paling menarik bagi saya dari gol tersebut bukan hanya penyelesaiannya, tetapi terutama keberaniannya untuk mengambil tanggung jawab. Di Piala Dunia, momen-momen seperti itulah yang menentukan karier. Nusa tidak ragu. Dia percaya pada dirinya sendiri, dan kini Norwegia memiliki peluang nyata untuk terus bermimpi.”

“Jika Norwegia ingin menyingkirkan Pantai Gading malam ini, ini harus menjadi awal, bukan akhir. Mereka harus menunjukkan konsentrasi, disiplin, dan karakter selama tiga perempat jam ke depan. Karena bagian tersulit dari pertandingan sistem gugur selalu datang setelah Anda mencetak gol pembuka,” kata Henry kepada Erling Haaland dan rekan-rekannya.

Jika Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading, maka di babak 16 besar akan ada pertandingan sengit melawan Brasil. Tim asuhan Carlo Ancelotti mengalami kesulitan saat melawan Jepang pada hari Senin, tetapi akhirnya menang 2-1 di menit-menit akhir.