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Hat-trick bintang Como tarik karpet dari bawah kaki Haaland di Liga Champions

E. Haaland
A. Douvikas
Lens vs Como
Lens
Como
Champions League
RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Norwegia
Yunani
Prancis
Italia
Jerman
Inggris

Penyerang Yunani mengungguli seluruh bintang

Penyerang Yunani milik klub Italia Como, Anastasios Douvikas, mencuri perhatian pada hari kedua jornada Liga Champions Eropa dengan mencetak 3 gol "hat-trick", memimpin timnya meraih kemenangan telak sekaligus menduduki puncak daftar top skor turnamen hingga saat ini.

Douvikas mencetak tiga golnya ke gawang Lens pada menit ke-7, ke-32, dan ke-57, dalam laga yang digelar pada Rabu malam, sebagai bagian dari jornada keempat fase liga turnamen benua tersebut.

Trigol Douvikas turut mengantarkan kemenangan besar Como atas Lens dengan skor 9-1 di Stadion Bollaert, yang menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions.

Dengan trigol ini, penyerang Como tersebut menaikkan total torehannya pada musim ini di turnamen menjadi 6 gol, sehingga menduduki puncak daftar top skor.

Erling Haaland, penyerang Manchester City yang masuk ke laga melawan klub Jerman Leipzig dengan koleksi 4 gol, mengira dirinya telah memuncaki daftar top skor setelah mencetak gol penentu kemenangan bagi timnya hari ini (3-2).

Namun, trigol penyerang Yunani itu mengacaukan hitung-hitungan.

Haaland berada di peringkat kedua daftar top skor dengan koleksi 5 gol, setelah berlalunya 4 jornada turnamen, sama dengan Nicolo Tresoldi, pemain Club Brugge, yang juga mencetak satu gol bagi timnya melawan klub Belanda Eindhoven hari ini.

Sebanyak 7 bintang lainnya menyamai posisi di peringkat ketiga dengan koleksi 4 gol masing-masing, dipimpin oleh Harry Kane dan Kylian Mbappe, pemilik peringkat pertama dan kedua dalam perburuan Ballon d'Or tahun ini, selain Raphinha, bintang Barcelona yang tengah bersinar pada periode ini.

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