Penyerang Yunani milik klub Italia Como, Anastasios Douvikas, mencuri perhatian pada hari kedua jornada Liga Champions Eropa dengan mencetak 3 gol "hat-trick", memimpin timnya meraih kemenangan telak sekaligus menduduki puncak daftar top skor turnamen hingga saat ini.

Douvikas mencetak tiga golnya ke gawang Lens pada menit ke-7, ke-32, dan ke-57, dalam laga yang digelar pada Rabu malam, sebagai bagian dari jornada keempat fase liga turnamen benua tersebut.

Trigol Douvikas turut mengantarkan kemenangan besar Como atas Lens dengan skor 9-1 di Stadion Bollaert, yang menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions.

Dengan trigol ini, penyerang Como tersebut menaikkan total torehannya pada musim ini di turnamen menjadi 6 gol, sehingga menduduki puncak daftar top skor.

Erling Haaland, penyerang Manchester City yang masuk ke laga melawan klub Jerman Leipzig dengan koleksi 4 gol, mengira dirinya telah memuncaki daftar top skor setelah mencetak gol penentu kemenangan bagi timnya hari ini (3-2).

Namun, trigol penyerang Yunani itu mengacaukan hitung-hitungan.

Haaland berada di peringkat kedua daftar top skor dengan koleksi 5 gol, setelah berlalunya 4 jornada turnamen, sama dengan Nicolo Tresoldi, pemain Club Brugge, yang juga mencetak satu gol bagi timnya melawan klub Belanda Eindhoven hari ini.

Sebanyak 7 bintang lainnya menyamai posisi di peringkat ketiga dengan koleksi 4 gol masing-masing, dipimpin oleh Harry Kane dan Kylian Mbappe, pemilik peringkat pertama dan kedua dalam perburuan Ballon d'Or tahun ini, selain Raphinha, bintang Barcelona yang tengah bersinar pada periode ini.