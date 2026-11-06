Cesc Fabregas, pelatih kepala klub Italia Como, berbicara panjang lebar mengenai kemenangan bersejarah dan telak yang diraih timnya dengan skor (9-1) atas klub Prancis Lens di Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa meskipun gembira dengan hasil bersejarah dan penampilan perdana yang memukau dari pemain muda Matteo Baggi, ia tetap merasa frustrasi karena gol yang bersarang di gawang timnya.

Como menjadi klub Italia pertama dalam sejarah yang mencetak 9 gol dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa, sekaligus mencatatkan selisih kemenangan terbesar dalam laga tandang sepanjang sejarah turnamen, setelah pesta gol yang menyaksikan 7 pemain berbeda mencetak 9 gol; mereka adalah: Tasos Douvikas (hat-trick), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, serta sang talenta menjanjikan Baggi yang mencetak gol dari sentuhan pertamanya pada penampilan resmi perdananya.

Usai berakhirnya pekan keempat fase liga, Como menempati peringkat keempat di klasemen dengan 9 poin di belakang Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Arsenal, dalam partisipasi perdana mereka sepanjang sejarah di turnamen kontinental ini yang juga menyaksikan mereka menderita dua kekalahan telak dengan skor (4-1) dari Leipzig dan Manchester United.

Fabregas mengomentari pencapaian bersejarah ini dalam wawancaranya dengan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport": "Benar, kami telah menuliskan nama kami dalam catatan sejarah. Ini adalah malam yang tak terlupakan bagi para pendukung kami dan bagi klub. Segalanya berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami harus terus seperti ini karena kami memiliki satu pertandingan lagi yang sangat penting pada hari Minggu."

Como, yang juga menempati peringkat keempat di klasemen Liga Italia, akan menghadapi laga berat ketika bertandang ke markas juara bertahan Inter Milan di Stadion San Siro.

Mengenai persiapannya menghadapi Nerazzurri, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Sudah sepatutnya kami menikmati momen ini karena tim memang pantas mendapatkannya, tetapi sepak bola bergerak dengan ritme yang sangat cepat. Saya sudah katakan kepada para pemain bahwa kami harus menutup lembaran pertandingan Lens dan hanya memikirkan Inter. Laga yang sangat sulit menanti kami di markasnya, dan itu akan menjadi tantangan yang berat secara fisik maupun mental. Kami tidak punya banyak waktu, tetapi kami wajib bersiap dengan cara terbaik yang mungkin. Tujuannya adalah pergi ke Milan dan menunjukkan identitas kami yang sebenarnya, karena ini akan menjadi pertandingan kesembilan kami di antara dua jeda internasional, dan kami harus berusaha menyelesaikannya dengan baik lalu menutup lembaran kembali."

Kembali ke kemenangan telaknya atas Lens, Fabregas menekankan bahwa kemenangan luar biasa ini tidak lebih dari sekadar "awal perjalanan" bagi Como di kancah Eropa: "Tidak ada yang akan menduga hasil (9-1), ini adalah hasil yang biasanya tidak terjadi dalam sepak bola dan hanya terulang sekali seumur hidup. Saya bangga dengan para pemain saya, dan angka-angkanya benar-benar luar biasa, tetapi kami masih berada di awal perjalanan kami di Liga Champions Eropa dan baru menjalani empat pertandingan."

Ia menutup: "Kami menampilkan pertandingan yang bagus menghadapi Lens, meski lima menit pertama babak kedua diwarnai sedikit kedangkalan, tetapi kami tampil baik secara defensif maupun ofensif, walaupun gol yang kami terima sempat membuat saya marah. Beberapa hal berubah di lini belakang ketika kami melakukan tiga pergantian, tetapi mantan rekan setim saya, Aguilar, yang mencetak gol indah itu."