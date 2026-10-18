Hasil pemeriksaan mengkhawatirkan: bintang Paris Saint-Germain mendekati absen melawan Barcelona

Paris Saint-Germain menerima pukulan berat menjelang laga melawan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung Selasa pekan depan di Stadion Parc des Princes, dalam rangkaian pertandingan matchday ketiga Liga Champions Eropa, setelah bek kiri Nuno Mendes dikabarkan berpeluang absen dari laga tersebut akibat cedera otot pada bagian paha.

Menurut surat kabar Prancis "Le Parisien", Mendes mengalami cedera selama pertandingan Paris Saint-Germain melawan Strasbourg (3-1) pada Sabtu kemarin, dan harus meninggalkan lapangan, di tengah dugaan awal di dalam klub bahwa kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan.

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Namun, pemeriksaan medis yang dijalani pemain tersebut pada Minggu pagi ini mengungkap diagnosis yang berbeda, sehingga kemungkinan absennya dari laga yang dinanti melawan Barcelona semakin besar, sebuah pukulan bagi tim Paris sebelum pertandingan penting di Eropa itu.

Mendes meninggalkan lapangan pada menit ke-85, setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-53 dan turut berkontribusi dalam membalikkan hasil pertandingan. Tim Paris pun harus menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain, karena pelatih Luis Enrique telah menghabiskan seluruh jatah pergantiannya.

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan dalam pernyataan kepada media usai pertandingan: "Dia (Mendes) merasakan sesuatu yang ringan di bagian paha, dan kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko."

Enrique menambahkan: "Saya tidak tahu apakah kami bisa menyebutnya cedera, tetapi kami memutuskan bermain dengan satu pemain lebih sedikit, karena kami tidak ingin menanggung risiko apa pun. Kami akan mengevaluasi situasinya besok."

Tim Paris kini bertengger di puncak klasemen kompetisi Eropa tersebut dengan 6 poin, hanya terpisah selisih gol dari Blaugrana yang berada di posisi kedua. Barcelona sendiri meraih kemenangan telak pada Sabtu kemarin di markas Real Betis (5-2), dalam rangkaian pertandingan matchday kesembilan Liga Spanyol.



