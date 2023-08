Chelsea dan Liverpool berbagi hasil pada big match perdana Liga Primer Inggris 2023/24, setelah 'derbi Moises Caicedo' berakhir imbang 1-1.

Chelsea vs Liverpool di pekan pertama Liga Primer Inggris 2023/24

Bertajuk 'derbi Moises Caicedo'

Axel Disasi balas gol Luis Diaz, The Blues & The Reds sama kuat

APA YANG TERJADI?

Para penggemar langsung disuguhkan big match pada pekan perdana Liga Primer Inggris 2023/24, di mana Chelsea menjamu Liverpool di Stamford Bridge pada Minggu (13/8) malam WIB. Laga yang dibumbui sub-plot saga transfer Moises Caicedo ini berakhir sama kuat 1-1 setelah jual beli serangan yang seru sepanjang 90 menit.

Anak asuh Jurgen Klopp mencuri keunggulan dari tim tuan rumah terlebih dahulu pada menit ke-18. Mohamed Salah memotong ke dalam dari sisi kanan sebelum melepaskan umpan ke tiang jauh, timing lari Luis Diaz pun sempurna untuk menyambut bola gemilang Salah dan ia menceploskannya melewati kiper debutan Robert Sanchez.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Axel Disasi, yang juga debut di lini belakang The Blues, membayar kesalahannya gagal mengawal Diaz di gol pembuka The Reds pada menit ke-37. Liverpool gagal membuang bola hasil sepak pojok Chelsea dengan sempurna, sehingga Ben Chilwell dapat menanduknya kembali ke kotak penalti yang langsung disambar Disasi tanpa mampu dicegah Alisson.

SITUASINYA:

Laga ini bukan satu-satunya persaingan yang terjadi di antara kedua kubu. Chelsea dan Liverpool sedang saling sikut di bursa transfer demi mendapatkan tanda tangan gelandang Brighton Moises Caicedo.

DALAM FOTO:

Getty

Getty

(C)Getty Images

TAHUKAH ANDA?

Hasil ini menjadi hasil seri keenam berturut-turut dalam partai yang mempertemukan Chelsea dan Liverpool. The Reds memang memecundangi The Blues pada dua final piala domestik musim 2021/22, tetapi anak asuh Klopp harus menang via adu penalti di kedua laga itu.

SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA & LIVERPOOL:

Liverpool akan menjamu Bournemouth pada Sabtu (19/8) malam sementara Chelsea bertamu ke markas West Ham pada Minggu (20/8) pekan depan.