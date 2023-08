Moises Caicedo cuma mau Chelsea! The Blues dilaporkan akan meningkatkan tawaran mereka, dan akan membajak transfer £110 juta Liverpool.

Caicedo cuma mau ke Chelsea

Brighton sudah terima tawaran rekor Britania Liverpool senilai £110 juta

Chelsea siapkan tawaran baru!

APA YANG TERJADI?

Menurut Fabrizio Romano, Moises Caicedo hanya ingin bergabung dengan Chelsea setelah sebelumnya sudah menyepakati syarat personal dengan The Blues pada bulan Mei. Kini, gelandang Ekuador itu akan menolak tawaran Liverpool!

Ya, The Guardian mengklaim bahwa The Blues bersiap meningkatkan tawaran merka untuk Caicedo demi membajak proposal £110 juta dari The Reds yang telah diterima oleh Brighton untuk gelandang bertahan mereka. Situasi ini menjadi plot twist terbesar dalam saga transfer Caicedo, dan bintang 21 tahun itu kemungkinan akan berbaju biru di bawah Mauricio Pochettino alih-alih menjadi pasukan merah Jurgen Klopp.

SITUASINYA:

Setelah mempertimbangkan tawaran baru Chelsea, Caicedo mulai "berpikir dua kali" soal transfernya ke Anfield, menurut klaim dari Sky Sport. Caicedo seharusnya terbang ke Liverpool pada Jumat (11/8) pagi waktu setempat demi melakukan tes medis pada siang hari nanti, tetapi ternyata sang pemain dan perwakilannya masih berada di London untuk mempertimbangkan masa depan mereka.

TERLEBIH:

Ketertarikan Chelsea pada Caicedo menjadi bagian dari rencana perombakan ruang mesin Stamford Bridge, terlebih setelah mereka dtinggal Mateo Kovacic dan N'Golo Kante, plus Jorginho di Januari. The Blues bahkan juga mengajukan tawaran untuk gelandang Southampton Romeo Lavia, yang awalnya masuk daftar belanja Jurgen Klopp, dan ada laporan dari Italia yang mengklaim bahwa Chelsea juga tertarik pada bintang Paris Saint-Germain Marco Veratti.

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA?

Kemungkinan bear, Caicedo akan bergabung dengan Chelsea jika The Blues memang benar-benar bersedia menyamai atau bahkan mengungguli tawaran £110 juta Liverpool. Namun apa pun yang terjadi, Caicedo tidak akan bisa bermain di laga Chelsea vs Liverpool, Minggu (13/8), karena batas waktu pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah lewat.