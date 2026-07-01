Harry Kane Menjadi Satu-Satunya Pemegang Rekor Sejarah Inggris di Piala Dunia

Harry Kane, penyerang Inggris, mencatatkan rekor bersejarah bagi Inggris di Piala Dunia, setelah tampil dalam pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo hari Rabu ini.

Harry Kane memimpin susunan pemain yang dipilih oleh pelatih Thomas Tuchel untuk menghadapi Republik Demokratik Kongo, hari Rabu ini, di babak 32 besar Piala Dunia.

Jaringan statistik "Opta" menyatakan: "Hari ini, Harry Kane mencatatkan penampilan starter ke-15-nya di Piala Dunia, sehingga secara resmi menjadi pemain lapangan (di luar penjaga gawang) dengan jumlah penampilan terbanyak sebagai starter dalam sejarah timnas Inggris di Piala Dunia."

Di belakang Harry Kane, terdapat empat pemain, yaitu Bobby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher, dan Ashley Cole, masing-masing dengan 14 pertandingan.

Kane dan keempat pemain tersebut mencapai angka tersebut selama berpartisipasi dalam 3 edisi Piala Dunia.







