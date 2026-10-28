Bertahannya Michael Carrick di Old Trafford bukan lagi soal kepercayaan, melainkan soal waktu. Hal ini terjadi setelah pertemuan darurat di Carrington yang dipimpin oleh Jason Wilcox dan diikuti oleh Jim Ratcliffe melalui video.

Manchester United pun memutuskan jadwal yang keras: dua laga terakhir menghadapi Chelsea dan Aston Villa, lalu datang jeda internasional pada November sebagai "giljotin" untuk menentukan nasib. Inilah kesempatan terakhir, sebab di balik layar pencarian pengganti sudah dimulai.

Situs TEAMtalk asal Inggris mengutip sumber-sumber terpercaya di dalam Manchester United bahwa manajemen klub telah menetapkan jadwal final untuk memutuskan masa depan manajer Michael Carrick, di mana jeda internasional pada November menjadi momen krusial yang akan menentukan kelanjutan atau kepergiannya.

Menurut situs tersebut, pada awalnya United menetapkan jeda yang dimulai pada 9 November setelah laga Aston Villa sebagai kesempatan ideal untuk mengevaluasi posisi Carrick. Namun, kemerosotan tajam dalam penampilan tim dan hasil-hasilnya belakangan ini mempercepat munculnya pertanyaan dan mendorong manajemen menggelar pertemuan penentu lebih awal.

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Pertemuan penentu di Carrington

Sumber-sumber mengetahui bahwa jajaran petinggi klub bertemu di markas latihan Carrington pada Senin lalu untuk membahas situasi yang memburuk. Pembicaraan dipimpin oleh direktur olahraga Jason Wilcox, dengan kehadiran CEO Omar Berrada dan kepala divisi rekrutmen Christopher Vivell, sementara co-owner Sir Jim Ratcliffe bergabung dalam pembahasan melalui teknologi video.

Pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan yang dilakukan klub terhadap opsi-opsinya, di mana sebelumnya klub telah melakukan kajian mendalam atas para kandidat potensial untuk menggantikan Carrick seandainya keputusan pemecatan diambil.

Eddie Howe kandidat terkuat

Informasi menunjukkan bahwa Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle United, merupakan kandidat favorit Wilcox dan opsi paling menonjol saat ini jika klub memutuskan untuk melakukan perubahan. Sumber-sumber menegaskan bahwa kompensasi finansial tidak akan menjadi penghalang untuk menunjuk Howe jika United memutuskan untuk melaju.

Sebaliknya, Christopher Vivell mendorong kuat agar menunjuk pelatih asal Jerman Julian Nagelsmann, sementara keuntungan potensial dari menunjuk pelatih asal Italia Antonio Conte juga disadari di dalam klub.

Mengapa pemecatan tidak dilakukan sekarang?

Meski demikian, Manchester United memutuskan untuk mempertahankan Carrick guna memimpin tim pada laga berikutnya melawan Chelsea, dan kemungkinan besar akan tetap berlanjut menghadapi Aston Villa.

Keputusan ini berkaitan dengan dua alasan utama: pertama, keinginan klub untuk menghindari penunjukan pelatih sementara dalam jangka panjang, karena United berupaya menghindari pengaturan apa pun yang bersifat jangka pendek.

Kedua, dukungan pribadi yang besar yang diperoleh Carrick dari Wilcox sendiri, yang menjadi sosok sentral dalam penunjukannya dan tidak mengharapkan apa pun untuknya selain keberhasilan serta kemampuannya mengokohkan diri sebagai solusi jangka panjang.

Namun dukungan ini, sebagaimana ditegaskan oleh sumber-sumber, tidak dapat mengalahkan tuntutan pekerjaan untuk waktu yang tidak terbatas.

Sumber-sumber menegaskan bahwa berlanjutnya dukungan klub kepada Carrick saat ini tidak berarti jaminan kelanjutannya setelah dua laga tersebut, sebab posisinya masih menjadi bahan perdebatan sengit, dan hasil serta penampilan kini menjadi penentu.

Sementara ia diberi kesempatan terakhir untuk menghadirkan reaksi positif, sumber-sumber di dalam klub mengakui bahwa perubahan tetap menjadi kemungkinan yang paling besar, dan bahwa jeda internasional pada November akan memberikan kesempatan ideal untuk mengambil keputusan serta menunjuk pengganti permanen, jika tidak terjadi perbaikan mendasar menghadapi Chelsea dan Villa.



